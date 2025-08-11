경기도, 호우 피해 농어가 연 1% 경영자금 지원

경기도가 도내 호우 피해 농·어가에 연 1%로 58억원을 융자 지원한다. 또 피해 농·어가가 경기도의 지원사업에 참여할 경우 우선권을 주기로 했다.

경기도는 대규모 피해를 본 농·어가의 경영 회복과 시설복구를 위해 이같은 내용의 종합 지원대책을 마련했다고 11일 밝혔다.

지원 대상은 지난달 16~20일 집중호우로 피해를 본 가평, 포천, 안성, 이천 등 4개 시군 농·어가로 국가재난안전관리시스템(NDMS)에 등록된 곳이다.

경기도는 우선 다음 달 재해피해 농·어업경영체를 대상으로 경영 및 시설자금을 연 1% 저리로 58억원 융자 지원한다. 또 재해피해 어가에는 양식장 개보수 사업을 통해 전기설비, 배관 등 시설 개보수 비용도 보조한다.

이외에도 내년 선택형 맞춤 농정사업 등 8개 사업 대상자를 선정할 때도 재해 피해 농가를 우선 지원하도록 사업 시행지침을 바꾸기로 했다.

경기도는 재해피해 농업인의 소득 보전도 추진한다. 경기도농수산진흥원은 농업인 소득 향상과 신선하고 안전한 먹거리를 제공하기 위해 경기도담뜰 정례 농산물 직거래장터(도래미마켓)를 수원 광교 경기도담뜰(경기융합타운광장)에서 오는 11월까지 금요일(15시∼20시)과 토요일(10시∼17시) 8회 운영하기로 했다.

경기도는 8월 22~23일과 29~30일 열리는 장터에 호우 피해지역 농업인과 농업인단체를 우선 선정하기로 했다. 아울러 접경지역 군납 농가 사업 신청 시 피해 농가를 우선 배정하기로 했다.

박종민 경기도 농수산생명과학국장은 "지난 호우피해로 힘든 농·어업인을 위해 가능한 정책적 수단을 총동원해 농·어업경영 어려움 해소를 위해 적극 지원하고, 소득안정 방안도 마련하겠다"고 말했다.

한편 지난 7월 16~20일 집중호우로 가평, 포천, 안성, 이천 등 4개 시군 1075 농·어가가 농경지, 농작물, 농기계, 시설, 가축, 양식장 등 피해로 총 64억원의 손실을 본 것으로 집계됐다.





이영규 기자



