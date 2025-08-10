광주시, 일본군 위안부 지역 피해사례 '첫 공개'

피해자 13명 구술자료·동원경로 등 밝혀

13일 전일빌딩 '기림의 날' 행사서 발표

시·자치구, 시민참여형 마련…"기억 계승"

광주 평화의 소녀상. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

#1. 최복애 할머니는 광주 방직공장에서 일하다 남광주역에서 기차를 타고 여수를 경유해 관련 연락선에 몸을 실었다. 일본을 거쳐 그녀가 도착한 곳은 남태평양 머나먼 섬 팔라우였다.

#2. 강진에서 동원된 김태선(가명) 할머니는 1944년 광주 여인숙에서 하룻밤을 보낸 뒤 다음 날 광주역에서 호남선 기차 화물칸에 올랐다. 그는 동남아시아 미얀마(옛 버마)에서 모진 세월을 겪어야 했다.

광주시가 광주지역 일본군 위안부 피해 흔적 찾기를 통해 피해사례를 새롭게 발굴·공개하고, 이를 바탕으로 시민 참여형 기념행사인 '일본군 위안부 피해자 기림의 날'을 오는 13일 오후 5시 전일빌딩245 다목적강당에서 개최한다.

시는 그동안 형식화되고 있던 '기림의 날' 행사를 지역성과 역사성을 담은 행사로 개선하기로 하고 지난해 조선대학교 산학협력단(공공역사연구소)에 의뢰해 지역 일본군 위안부 피해자 관련 자료를 수집했다. 그 결과, 광주와 연관된 피해자 13명의 구술자료와 동원경로 등을 확인했다.

광주 제사공장(실 뽑는 공장)이나 방직공장에서 일하다 중국으로 집단 동원돼 일본군 위안부를 강요당한 사례는 최 할머니 외에도 3명이나 된다. 이처럼 광주는 인근 농촌에서 이주해온 여성들이 공장 등을 통해 동원되거나 동원 전 모이는 중간 집결지였다.

또 1938년부터 1944년 사이에 '공출' 관련 유언비어로 인한 형사처벌 사례 7건도 발굴됐다. 해당 판결문은 '일제가 어린 소녀나 과부를 전쟁터로 보낸다'는 소문을 차단하기 위해 되레 유언비어를 퍼뜨렸다는 명목으로 형사처벌까지 했던 기록으로, 당시 여성들이 느꼈던 공포와 억압적 시대 분위기를 보여주는 자료로 평가된다.

시는 이번 조사를 통해 그동안 일본군 위안부 피해자 240명 중 광주지역 피해자는 곽예남 할머니 한 명뿐인 것으로 알려졌으나, 12명의 피해사례를 추가로 밝혀냈다. 또 구술을 통해 광주가 강제 동원의 중간 집결지였던 점도 확인했다.

시는 올해 다양한 시민 참여형 기림의 날 행사를 추진한다. 이를 위해 지난 4월부터 지역의 시민사회단체와 기림의 날 행사 추진위원회(TF)를 구성하고, 행사 전반을 논의했다.

위안부 기림의 날 행사 포스터. 광주시 제공 원본보기 아이콘

먼저 '2025년 일본군 위안부 피해자 기림의 날' 기념행사는 오는 13일 오후 5시 전일빌딩245 9층 다목적강당에서 시민 300여명이 참석한 가운데 열린다.

'용기와 연대로 되찾은 빛, 평화를 밝히다'를 주제로 열리는 이날 행사에는 시민 강연, 주제 영상, 문화공연 등 다양한 프로그램이 마련된다.

이정선 조선대학교 역사문화학과 교수가 '우리가 몰랐던 광주지역 일본군 위안부 이야기'를 주제로 시민 강연을 펼친다. 이어 'AI로 복원된 소녀들'이라는 주제 영상이 상영되고, 광주지역 피해자 4명의 생전 사진을 토대로 한 영상물이 공개된다.

문화공연은 놀이패 신명의 추모 공연으로 진행되며, '피해자 13명 이름 부르기' 퍼포먼스와 관객이 함께하는 추모 참여 프로그램도 마련된다.

특히 올해는 광주시 아동·청소년의회 의장단과 광주시교육청 학생의장단이 참여해 기성세대와 미래세대가 함께 기억하고 계승하는 뜻깊은 자리가 될 예정이다.

사전 행사로는 오후 2시 전일빌딩245 중회의실에서 일본군 위안부 연구회가 주최하는 강연(주제: 일본군 위안부 증언으로 보는 여성 생애사)이 열린다.

5개 자치구도 오는 12일 북구를 시작으로, 14일 동구·서구·남구·광산구가 기림의 날을 기념하는 전시, 공연, 인권평화축제 등 개별 행사를 진행한다.

'기림의 날'은 1991년 8월 14일 고(故) 김학순 할머니가 피해 사실을 공개 증언한 날을 기리고자 2018년 국가기념일로 지정됐다. 현재 정부 등록 일본군 위안부 피해자 240명 중 생존자는 단 6명이며, 광주 등록자였던 곽예남 할머니는 지난 2019년 3월 별세했다.

이영동 여성가족국장은 "이번 행사를 통해 일본군 위안부 피해자들의 용기와 목소리를 기억하고, 올바른 역사 인식과 인권의 가치를 되새기는 계기가 되길 바란다"며 "특히 청소년들의 적극적인 참여로 기억과 계승이 이뤄지는 의미 있는 기림의 날이 될 것이다"고 밝혔다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>