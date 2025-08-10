"편의점 앞 금연해야"…구로구, 금연 캠페인 시범 운영

편의점 앞 야외 탁자 간접흡연 문제

이달 말까지 10곳서 안내·계도 활동

서울 구로구(구청장 장인홍)가 이달까지 관내 편의점 10곳 이상을 대상으로 ‘편의점 앞 금연 환경 조성 캠페인’을 시범 운영한다.

구로구의 한 편의점 야외 탁자에 금연 안내물이 설치돼 있다. 구로구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 캠페인은 야외 탁자에서의 흡연으로 인해 발생하는 간접흡연 피해와 민원 증가에 대응하기 위해 추진됐다. 구는 쾌적한 거리 환경을 조성하고 자율적인 금연 문화를 확산하기 위해 단속이 아닌 환경 개선과 인식 전환 중심으로 이번 캠페인을 시도했다. 금연 구역에 대한 구민 인식을 높이고 흡연 행위를 줄이는 것이 목표다.

사업 대상은 식품위생법에 따라 영업 신고된 식품접객업소 중 최근 1년 이내 간접흡연 민원이 발생했거나 야외 탁자를 운영 중인 편의점으로, 현장 확인을 통해 10개소를 선정했다.

선정된 편의점에는 금연 안내물과 포스터, 국가금연지원서비스로 연결되는 QR코드 등이 담긴 자료를 배부했다. 필요시 추가 안내물도 지원한다. 편의점 영업주에게는 금연 안내 교육과 협조문을 전달하고 손 소독 화장지 등 위생물품을 함께 제공해 자율적인 협조를 유도하고 있다.

이번 캠페인은 이달 말까지 진행되며, 사업 전후 효과를 분석해 흡연 행위 감소, 비흡연자 이용자 증가, 금연 구역 인식 개선 등의 지표를 평가한다. 구는 이 결과를 바탕으로 사업의 지속 여부와 확대 방향을 결정할 계획이다.

장인홍 구로구청장은 “흡연은 개인의 자유를 넘어 타인의 건강에도 영향을 미치는 공공의 문제”라며 “이번 사업을 통해 구민이 체감할 수 있는 금연 환경 조성의 첫걸음을 내딛길 기대한다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



