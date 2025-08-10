KT, 수자원공사 '5G 스마트 오피스망' 구축…"외근에도 안전 접속"

공공기관 첫 사례…업무 디지털 전환 가속

KT는 한국수자원공사(K-water)의 디지털 워크플레이스 구현을 위한 5G 업무망 구축을 완료했다고 10일 밝혔다.

KT는 5G 이동통신 기반의 '스마트 오피스망'을 공사 업무망에 적용해 전국 단위 사업장에서 순환근무, 외근, 출장 등이 빈번한 근무 환경에 최적화된 디지털 업무 환경을 구현했다.

스마트 오피스망은 무선 네트워크 환경에서도 사내 보안정책이 적용된다. 직원이 노트북에 전용 5G 단말(5G 에그)을 연결하면 별도의 설정 없이 사무실과 동일한 보안 환경에서 업무를 수행할 수 있다. 재택·출장 등 장소에 구애받지 않는 것이다. 기존에는 인사이동, 조직 개편, 수해 복구 대응 등 사무 환경이 변경될 경우 네트워크 공사와 장비 재구축에 시간·비용이 반복적으로 소요됐다.

공사는 이번 사업으로 스마트 오피스, 인력 통합 운영 등 탄력적 조직 구성·운영이 가능해졌으며, 향후 디지털 워크플레이스 기반의 업무 환경 혁신을 기대한다고 전했다. 일하는 방식의 실질적인 변화와 물 산업 전반의 경쟁력 제고를 동시에 실현한 사례라는 평가다.

유용규 KT 엔터프라이즈 부문 공공사업본부장 전무는 "당사의 차별화된 5G 기술력과 공공기관에 최적화된 보안 인프라 기반의 업무망 구축으로 공공기관의 '디지털 워크플레이스' 전환과 일하는 방식 혁신을 적극 도모할 것"이라며 "앞으로도 5G와 인공지능(AI) 융합 인프라를 바탕으로 공공기관의 업무 효율화와 AI 전환(AX) 전환을 선도하겠다"고 말했다.





