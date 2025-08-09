미국작가조합, '동조자' 박찬욱 감독 제명…파업 중 규정 위반 이유

조합과 주요 제작사 프로젝트 참여 제한 예상

박찬욱 감독이 2023년 미국작가조합(WGA) 파업 당시 규정 위반으로 제명됐다는 보도가 나왔다.

8일(현지시간) 미 연예매체 버라이어티 등에 따르면 WGA는 이날 성명을 내고 HBO 방송의 미니시리즈 '동조자(The Sympathizer)' 극본을 쓴 박 감독과 돈 맥켈러 회원을 제명했다고 밝혔다.

이들은 베트남계 미국인 작가 비엣 타인 응우옌의 동명 소설을 원작으로 한 7부작 시리즈 '동조자'를 공동 제작했다. 로버트 다우니 주니어와 호아 쉬안데가 출연한 이 작품은 2024년 방영됐다.

WGA는 두 작가가 구체적으로 어떤 규정을 위반했는지 밝히지 않았다. 다만 이들이 제명 결정에 이의를 제기하지 않았다고 전했다. WGA에서 제명된 작가는 조합과 단체협약을 맺은 주요 제작사의 프로젝트 참여가 어렵다고 알려져 있다.

WGA는 2023년 파업 기간 중 규정 위반 혐의로 작가 일곱 명을 징계한 바 있다. 그중 네 명은 이의 제기 과정에서 신원이 공개됐으나, 나머지 세 명은 이번 발표 전까지 알려지지 않았다.

WGA는 미국 내 영화, TV, 디지털 콘텐츠 작가 약 1만1500명이 소속된 대형 노동조합이다. 이들은 2023년 5월부터 148일간 파업하며 스트리밍 시대에 맞춘 수익 배분과 보수 체계 개편, 노동환경 개선 등을 요구했다. 그 결과 유니버설과 넷플릭스 등 영화·TV 제작자연맹(AMPTP)과 기본급 인상, 스트리밍 재상영 분배금 확대, 인공지능 도입에 따른 작가 권리 보호 대책 등에 합의했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



