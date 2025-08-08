[특징주]하반기 실적·주가 기대…스튜디오드래곤, 7%대↑

하반기 해외 시장을 중심으로 실적 개선이 기대되는 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 49,950 전일대비 3,300 등락률 +7.07% 거래량 260,950 전일가 46,650 2025.08.08 11:42 기준 관련기사 [클릭 e종목]"스튜디오드래곤, 하반기부터 실적 정상화"[클릭 e종목]"스튜디오드래곤, 작품당 이익 증가 기대"[마켓 ING]불확실성 속 조금씩 나아가는 코스피 전 종목 시세 보기 close 의 주가가 강세다.

8일 오전 11시20분 기준 스튜디오드래곤은 전 거래일보다 3300원(7.07%) 오른 4만9950원에 거래됐다.

미래에셋증권은 이날 스튜디오드래곤에 대해 투자의견 매수와 목표주가 7만1000원을 유지했다.

김규연 미래에셋증권 연구원은 "하반기 실적 개선과 중국 시장 개방에 대한 가능성이 커져 주가 회복이 가능하다고 판단한다"며 "스튜디오드래곤 주가는 실적 개선이 강한 구간에 급등하는 경향을 반복했다"고 짚었다.

그러면서 "일본을 시작으로 한국 드라마를 넘어선 장르적 확장이 지속되고 있다"며 "낮은 제작비로 수요가 늘고 있는 일본 드라마와 높은 제작비로 절대적인 수익 규모를 키울 미국 드라마로 성장 전략을 꾀한다"고 덧붙였다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



