본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]하반기 실적·주가 기대…스튜디오드래곤, 7%대↑

김대현기자

입력2025.08.08 11:30

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하반기 해외 시장을 중심으로 실적 개선이 기대되는 스튜디오드래곤 의 주가가 강세다.


8일 오전 11시20분 기준 스튜디오드래곤은 전 거래일보다 3300원(7.07%) 오른 4만9950원에 거래됐다.

[특징주]하반기 실적·주가 기대…스튜디오드래곤, 7%대↑
AD
원본보기 아이콘

미래에셋증권은 이날 스튜디오드래곤에 대해 투자의견 매수와 목표주가 7만1000원을 유지했다.


김규연 미래에셋증권 연구원은 "하반기 실적 개선과 중국 시장 개방에 대한 가능성이 커져 주가 회복이 가능하다고 판단한다"며 "스튜디오드래곤 주가는 실적 개선이 강한 구간에 급등하는 경향을 반복했다"고 짚었다.


그러면서 "일본을 시작으로 한국 드라마를 넘어선 장르적 확장이 지속되고 있다"며 "낮은 제작비로 수요가 늘고 있는 일본 드라마와 높은 제작비로 절대적인 수익 규모를 키울 미국 드라마로 성장 전략을 꾀한다"고 덧붙였다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

빈 살만, 1조 투자했다가 2300억 남았다… '5분의 1토막' 난 포스코이앤씨 빈 살만, 1조 투자했다가 2300억 남았다… '5분의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제일 핫하다 핫해"…여배우의 청바지, 미국을 두 쪽 내다

'VIP차들 빼곡' 장애인차는 퇴짜…KLPGA 삼다수 마스터스서 무슨일이

"일본 사람들 싹쓸이"찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

재혼 앞둔 김병만, 혼외자 인정…"혼인 파탄 뒤 출산"

요미우리, 기사 무단 이용 퍼플렉시티에 200억대 소송…日 주요 언론 최초

"무슨 수 써서라도 단속해" 대통령 지시했지만…인력은 고작 5명

트럼프, 美401k에 비트코인 투자 허용…시장 환호

새로운 이슈 보기