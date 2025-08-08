본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]코오롱모빌리티그룹, 자진 상폐 추진 소식에 20%↑

김진영기자

입력2025.08.08 09:14

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

코오롱모빌리티그룹 이 장 초반 강세다.


8일 오전 9시 3분 기준 코오롱모빌리티그룹은 전일 대비 20%(665원) 뛴 3990원에 거래되고 있다. 우선주인 코오롱모빌리티그룹우 는 상한가를 찍기도 했다.

투자심리를 끌어올린 건 코오롱모빌리티그룹의 상장폐지 소식이다. 코오롱그룹 지주사 코오롱은 전날 이사회를 열고 자회사 코오롱모빌리티그룹을 포괄적 주식 교환을 통해 완전 자회사로 편입하기로 결정했다. 지주사인 코오롱의 100% 완전자회사가 되는 코오롱모빌리티그룹은 향후 절차를 거쳐 비상장사로 전환된다. 이번 주식 교환 결정으로 완전자회사의 경영효율화가 가능해져 유연하고 신속한 사업구조 재편 여건을 마련할 수 있게 된다는 게 코오롱 측 설명이다.


코오롱은 투자자 보호 차원에서 기존 주주를 대상으로 이날부터 내달 8일까지 한 달 동안 공개매수도 진행한다. 보통주 최대 1410만6659주에 대해 1주당 4000원, 우선주 최대 87만6117주에 대해 1주당 5950원으로 총 616억 4000만원이 투입될 예정인 것으로 알려졌다.

[특징주]코오롱모빌리티그룹, 자진 상폐 추진 소식에 20%↑
AD
원본보기 아이콘




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

3900% 급등에 현혹돼 올라탔다가…폭락 직격탄 맞은 서학개미 3900% 급등에 현혹돼 올라탔다가…폭락 직격탄 맞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제일 핫하다 핫해"…여배우의 청바지, 미국을 두 쪽 내다

"일본 사람들 싹쓸이"찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

"종교 안믿어요…타로·사주 보러 가요"

재혼 앞둔 김병만, 혼외자 인정…"혼인 파탄 뒤 출산"

나경원 "특검, 尹 인권 도륙…李 정부에 충성심 보이려고?"

국민의힘 당대표 찬탄2·반탄2 구도로 본경선

"배당소득 분리과세로 이재용 회장 연 500억↑"

새로운 이슈 보기