[인사]국무조정실·국무총리비서실

입력2025.08.07 21:14

▲국회협력행정관 구자필 ▲시민사회협력행정관 김홍석 ▲뉴미디어운영행정관 오세진 ▲행사의전행정관 권민희 ▲대테러인권보호관지원반 지원반장 김재환





오지은 기자 joy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

