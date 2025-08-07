본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

충남도의회, 천안 의료원 "구조적 문제 땐 강력 대응"

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.08.07 17:40

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

채용·계약·예산 집행 등 운영 전반 도마 위…현장 조사도 검토

충남도의회, 천안 의료원 "구조적 문제 땐 강력 대응"
AD
원본보기 아이콘

충남도의회 보건복지환경위원회(위원장 김민수)는 7일 '천안의료원 운영 실태에 대한 행정사무조사'에서 관련 부서 및 의료원 관계자들을 상대로 집중 질의를 벌였다.


이번 조사는 최근 제기된 천안의료원의 채용 절차, 수의계약 남용, 예산 집행 문제 등 전반적인 운영상 의혹을 점검하고, 공공의료기관으로서의 책무성을 확보하기 위한 차원에서 추진됐다.

위원들은 "단순 실수로 보기 어려운 반복적이고 구조적인 문제가 있다면, 강도 높은 제도 개선이 불가피하다"며 "필요 시 직접 의료원을 방문해 현장 조사도 진행하겠다"고 밝혔다.


김민수 위원장(비례·더불어민주당)은 "공공의료기관의 투명성과 책임성은 도민 건강권과 직결된다"며 "이번 조사를 통해 운영상 허점을 바로잡고, 유사 사례 재발을 막을 제도적 장치를 마련하겠다"고 말했다.


도의회는 행정사무조사를 통해 확인된 문제를 종합 정리해 집행기관에 시정조치를 요구하고, 관련 제도 정비도 병행할 방침이다.




충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10여명이 사지 끌어내려…尹이 '제발 좀 놔달라' 부탁" "10여명이 사지 끌어내려…尹이 '제발 좀 놔달라' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 사람들 싹쓸이"찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

국민의힘 당대표 찬탄2·반탄2 구도로 본경선

"종교 안믿어요…타로·사주 보러 가요"

39% 관세폭탄에 '화들짝' 미국 달려갔는데…트럼프도 상무장관도 못 만나

아빠 교통카드로 지하철 부정승차…결국 2500만원 물게 된 30대

"제일 핫하다 핫해"여배우의 청바지, 미국을 두 쪽 내다

관세 영향에도 6월 경상흑자 '역대 최대'…"하반기에도 양호한 흐름"

새로운 이슈 보기