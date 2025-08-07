"오락가락 날씨가 변수"…BGF리테일, 2분기 영업이익 9% 줄어

피스마이너스원 하이볼 등 차별화 상품 개발

매출액 4% 늘었지만 고정비 상승분 상쇄 못해

BGF리테일 이 2분기 예상보다 저조한 실적을 기록했다. 오락가락한 날씨와 경기침체로 인한 소비 둔화 환경이 이어지면서 매출 성장이 제한됐고 영업이익은 후퇴했다.

7일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 BGF리테일은 2분기 영업이익으로 694억원을 기록해 지난해 동기 대비 9%가량 감소했다. 매출액은 4% 증가한 2조2901억원을 기록했고, 당기순이익은 약 10% 감소한 528억원을 기록했다. 당초 증권가에서는 매출액 2조2797억원, 영업이익 721억원을 기록할 것으로 추산했는데, 매출액은 부합했지만, 영업이익은 기대에 미치지 못했다.

매출액 상승은 히트 상품 '피스마이너스원 하이볼'과 맛집 가정간편식(RMR), 건강기능식품 확대, 자체브랜드(PB) 'PBICK' 리뉴얼 등이 영향을 줬다. 다만 가공식품 중심으로 소비 둔화가 나타나면서 동일점(1년 이상 운영 중인 점포) 신장률은 2.1% 역신장한 것으로 나타났다.

BGF리테일 관계자는 "급격한 물가 인상과 장기화된 경기침체로 인한 소비둔화 환경이 지속됐고 낮은 기온과 주말 우천 일수 증가 등으로 인한 객수 하락이 변수로 작용했다"며 "매출액 증가 폭이 감가상각비, 임차료 등 고정비 상승분을 충분히 상쇄하지 못해 영업이익이 감소했다"고 설명했다.

BGF리테일은 최대 성수기인 3분기를 맞아 차별화 상품을 선보여 실적 반등을 끌어내겠다는 각오다. 민생회복 소비쿠폰 지급으로 편의점 수요가 증가하고 있다는 점은 실적 기대감을 높이고 있다.

구체적으로는 기존점 매출 확대와 신규점의 안정적인 출점 전략을 계속해서 이어 나간다는 방침이다. 기존점은 상권 최적화를 통해 수익성을 개선하고, 신규점은 중대형·우량점 중심의 개점 전략으로 내실 다지기에 더욱 집중할 예정이다.

상품 측면에서는 차별화 상품의 적극적인 개발과 초저가 프로모션을 통해 객수 증대를 끌어낼 계획이다. 상반기 '피마원 하이볼' 등 히트 상품을 선보인 만큼 고객들의 수요에 맞춰 다양한 상품 카테고리에서 '킬링 상품'들을 만들어 내고 초저가 PB상품인 '득템 시리즈'의 품목을 더욱 넓혀 나갈 방침이다.

내일보장택배, 네이버 지금배달 등 신규 서비스를 통해 고객 접점도 넓혀 나갈 방침이다. 이 회사 관계자는 "라면 라이브러리 등 특화 점포들의 전국적인 확대, 다양한 분야와 협업한 팝업스토어 등을 통해 매출 증가를 도모할 것"이라고 덧붙였다.





이민지 기자



