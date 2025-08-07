부산우유에 담긴 '광복의 의미'… 보훈청·부산우유 손잡고 한정판 출시

부산지방보훈청(청장 이남일)이 광복 80주년을 맞아 부산경남우유협동조합(조합장 강래수)과 손잡고 '광복 80주년 기념 부산우유' 한정판 패키지를 선보였다.

이번 한정판은 '광복 80주년, 보훈으로 하나 된 대한민국'이라는 문구와 함께 태극기를 든 국가보훈부 캐릭터 '보보'를 전면에 배치해 시각적인 메시지 전달에 중점을 뒀다. 단순한 소비재를 넘어 광복의 의미를 일상 속에서 되새기자는 취지를 담고 있다.

보훈청은 이와 함께 인증샷 이벤트도 함께 진행 중이다. 기념 우유 제품을 사진으로 남겨 부산지방보훈청 이벤트 플랫폼 '여기보훈'에 등록하면 참여할 수 있으며, 접수는 오는 8월 24일까지다.

보훈청 관계자는 "이번 협업은 민·관이 함께하는 광복 기념사업의 좋은 사례"라며 "우유 한 팩을 통해 자연스럽게 보훈 문화를 확산시킬 수 있어 의미가 깊다"고 밝혔다. 이어 "광복의 역사적 가치와 보훈의 의미를 생활 속에서 다시금 돌아보는 계기가 되길 바란다"고 덧붙였다.

부산우유 측도 "뜻깊은 프로젝트에 함께할 수 있어 영광"이라며, "지역사회와 함께하는 사회공헌 활동에 적극 나서겠다"고 전했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>