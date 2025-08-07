'김동연 중재 통했나?'…경기교육청, 학교급식 식재료 구매방식 개선 보류

김동연 경기도지사 중재로 학교급식 식재료 구매방식을 놓고 불거진 경기도교육청과 시민사회단체 공동대책위원회 간 갈등이 봉합 국면으로 전환되고 있다.

강민석 경기도 대변인은 "김동연 지사가 7일 임태희 경기도교육감과의 통화에서 도교육청이 '학교급식 식재료 구매방식' 관련 조치를 보류하기로 했다는 사실을 전달받았다"고 밝혔다.

앞서 임태희 교육감은 이날 오전 도교육청 기자실을 찾아 학교급식 식재료 공급 계약 시 동일 업체와의 수의계약을 연간 5회로 제한하는 내용을 보류하기로 했다고 밝혔다.

이번 갈등은 도교육청이 지난 7월23일 학교 급식 식재료 구매 방식을 개선하겠다는 공문을 일선 학교에 보내면서 촉발됐다.

공문의 핵심은 종전 수의계약 형식으로 식재료 구매 계약이 이뤄졌는데 이를 경쟁입찰로 전환하고, 수의계약 횟수를 5회로 제한한다는 것이다. 구매 방식 개선 이유에 대해 도교육청은 교육청 재정 부담 증가와 예산 절감, 독점적 공급 구조 개선을 들었다.

하지만 도교육청 방침 발표 후 시군급식센터, 생산자단체, 학부모는 물론 경기먹거리연대, 참교육학부모회 경기지부, 경기도 학교급식 학부모 모니터링단, 경기친환경농업인연합회, G마크축산단체협의회, 경기도(시·군) 학교급식지원센터협의회 등 시민단체는 강하게 반발했다.

이같은 반발은 농가 입장에서 보면 수익이 보장되지 않으면 친환경 농산물 재배에 나설 수 없는 것이 현실이고, 학교 역시 친환경 농산물을 지속적으로 안전하게 공급할 수 있는 생산자 확보가 필수이기 때문이다.

김 지사는 앞서 6일에도 임태희 교육감에게 전화를 걸어 경기도는 도교육청의 지침을 수용할 수 없다는 뜻을 분명히 밝혔다.





이영규 기자



