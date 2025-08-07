본문 바로가기
이재혁 경북개발공사 사장 "폭염속 건설현장 근로자 건강과 안전이 최우선"

영남취재본부 구대선기자

입력2025.08.07 14:33

안전점검 캠페인 펼쳐
"2시간마다 20분 휴식"

경북개발공사(사장 이재혁)가 7일, 무더운 더위 속 건설현장 근로자의 안전과 건강을 보호하기 위한 안전점검 캠페인을 진행했다. 무더위에 지친 근로자들을 위해 이온음료 및 아이스크림을 제공했으며, 현장에서 직접 안전관리 방안에 대한 의견을 나누기도했다.


이날 캠페인은 도청신도시 2단계 조성공사 현장에서 진행됐으며, 이재혁 사장이 참석해 폭염으로 인한 안전사고 예방 조치와 5대 기본수칙 준수 여부를 직접 점검했다. 주요 점검 내용은 폭염특보 발령시 의무 조치사항 준수, 2시간당 20분 이상 휴식시간 부여, '물, 바람, 그늘' 등 온열질환 예방 5대 기본수칙 이행 여부 등이다.

이재혁 경북개발공사 사장(오른쪽)이 폭염속에 일하는 건설현장 근로자들에게 음료수를 전달하고 있다.

이재혁 경북개발공사 사장(오른쪽)이 폭염속에 일하는 건설현장 근로자들에게 음료수를 전달하고 있다.

이재혁 경북개발공사 사장은 "유례없는 폭염 속에서도 건설현장 최일선에서 땀 흘리시는 근로자분들께 감사 인사를 드리며, 우리 공사는 무엇보다 건강과 안전에 대해 최우선으로 생각하고 있음을 알아주셨으면 좋겠다"며 "이번 캠페인을 통해 안전의식을 높이고 온열질환 예방에 만전을 기해 무재해 사업장을 만들어 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
