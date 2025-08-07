통영시 '교육발전특구 시범지역' 최종 선정 … 매년 최대 30억원 지원

경남 통영시가 교육발전특구 시범지역에 최종 선정됐다.

경남교육청은 전날 교육부 주관 교육발전특구 시범지역 재지정 공모에서 통영시가 선정됐다고 7일 밝혔다.

지난해 제2차 공모를 통해 예비지역으로 선정된 통영, 전남(완도, 진도, 고흥, 보성, 장흥), 가평, 홍천, 청주, 영동, 증평, 경주, 문경 등 전국 9개 지방자치단체를 대상으로 실시한 결과다.

이에 따라 통영시는 경남에서 14번째 교육발전특구 시범지역이 됐으며 매년 최대 30억원의 교육부 특별교부금을 지원받게 된다.

통영시는 이 예산을 바탕으로 지역 고유의 문화·환경·교육 자산을 활용한 문화 예술 인재 양성 체계를 구축하고, 해양 도시의 특색을 살린 돌봄 교육 등 지역 맞춤형 교육 모델을 고도화할 계획이다.

이를 통해 아이들의 꿈을 실현하는 '교육도시 통영'으로 도약할 방침이다.

도 교육청은 이번 최종 선정이 지역 맞춤형 교육 혁신을 통해 통영시와 협력해 온 노력의 결실이라고 평가했다.

박종훈 교육감은 "이번 선정은 지역 공교육 혁신과 인재 양성의 중대한 전기가 될 것"이라며 "아이들이 행복하고 지역이 함께 성장하는 교육 생태계를 만들기 위해 통영시와 긴밀한 협력을 지속해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자



