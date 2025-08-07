본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

경찰, '이춘석 차명 주식거래 의혹' 전담수사팀 편성

박승욱기자

입력2025.08.07 11:28

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이춘석 전 더불어민주당(무소속) 의원의 차명 주식거래 의혹과 관련해 경찰이 전담수사팀을 꾸렸다.


이춘석 전 더불어민주당(무소속) 의원이 국회 본회의장에서 이동하고 있다. 연합뉴스

이춘석 전 더불어민주당(무소속) 의원이 국회 본회의장에서 이동하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

7일 서울경찰청은 금융범죄수사대장을 팀장으로 변호사, 회계사 등 전문인력 등 25명으로 구성된 전담수사팀을 편성했다고 밝혔다.

이 의원에 대한 고발이 이어지면서 경찰은 금융범죄수사대에 사건을 배당했다.


전날 주진우 국민의힘 의원은 자본시장법, 금융실명법 위반 등 혐의로 이 의원을 서울경찰청에 고발했으며 지난 5일에는 서울 영등포경찰서가 금융실명법 위반 혐의로 고발된 이 의원을 입건했다.


이 의원은 지난 4일 국회 본회의장에서 보좌관 명의로 인공지능(AI) 관련 주식을 거래했다는 의혹을 받고 있다.

경찰 관계자는 "법과 원칙에 따라 엄정하게 수사할 것"이라고 말했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 실손보험금 지급 분쟁 의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

손흥민 LAFC 입단 "이기기 위해 왔다…LAFC 전설이 되겠다"

"일본 사람들 싹쓸이"…찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

호캉스 갔다 병 걸리겠네…이건 절대 만지지 마세요

39% 관세폭탄에 '화들짝' 미국 달려갔는데…트럼프도 상무장관도 못 만나

아빠 교통카드로 지하철 부정승차…결국 2500만원 물게 된 30대

소비쿠폰 신청 2주 만에지급액 46% 사용 완료

李대통령 포스코이앤씨 정조준…'건설안전특별법' 추진 빨라진다

새로운 이슈 보기