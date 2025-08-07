본문 바로가기
마케팅 전문가 펴낸 AI 시대 '하룻밤에 읽는 B2B 캠페인'

박재현기자

입력2025.08.07 13:42

정민아 앨리슨하이퍼앰 대표 도서
핵심 캠페인 사례별 체크리스트·타임라인 제시

마케팅 전문 기업 앨리슨하이퍼앰의 정민아 대표는 '하룻밤에 읽는 B2B 캠페인: AI 시대, 마케터에서 CRO로 도약하는 실전 가이드'를 출간했다.


이번 신간은 지난해 출간된 '하룻밤에 읽는 B2B 마케팅'의 후속작이다. 실전 캠페인 실행에 특화된 실무 매뉴얼을 담았다. 1권이 "우리 회사는 이 업을 몇 년 더 할 수 있을까?"라는 생존의 질문으로 전략과 방향성을 다뤘다면, 2권은 "CRM(고객 관계 관리, Customer Relationship Management)을 도입했는데 왜 고객이 늘지 않을까?"라는 실행의 질문에 답한다.

마케팅 전문가 펴낸 AI 시대 '하룻밤에 읽는 B2B 캠페인'
이 책은 마케터들이 실무자에서 최고매출책임자(CRO)로 성장하는 것을 목표로 한다. CRO는 마케팅과 영업 부서를 통합 관리하며 기업의 전체 매출 창출을 총괄하는 역할이다.


정 대표는 "AI 시대에는 마케터가 브랜드 관리와 리드 생성 역할을 넘어 직접적인 매출 창출에 기여해야 한다"며 "매출 창출 과정에서 AI는 마케터를 대체하는 것이 아니라, 탄탄한 B2B 마케팅 캠페인 기본기를 가진 마케터의 똑똑한 팀원이 되어준다"고 강조했다.


지난해 출간된 '하룻밤에 읽는 B2B 마케팅(전략편)'에서는 "우리 회사는 이 업을 몇 년 더 할 수 있을까?" 등 다섯 가지 생존 질문으로 방향성을 수립하고 글로벌기업 성공 사례 분석과 한국 현실 적용 방안을 제시했다. 전략·콘텐츠·채널·캠페인·성과측정 5대 영역 20개 체크리스트로 체계적 현황 진단이 가능하도록 구성했다.

이번에 출간된 '하룻밤에 읽는 B2B 캠페인(실행편)'에서는 "CRM을 도입했는데 왜 고객이 늘지 않을까?"라는 질문으로 실무 해법을 제시하고 브랜드·디맨드 제너레이션·리드 제너레이션·CRM 네 가지 핵심 캠페인을 마스터할 수 있도록 했다. 사례와 단계별 체크리스트로 즉시 적용 가능한 실무 가이드를 제공한다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr
