창원특례시, 광복의 의미와 감사함 되새긴다

영남취재본부 송종구기자

입력2025.08.07 09:54

'광복 80주년' 맞아 다양한 행사 개최

경남 창원특례시는 '광복 80주년'을 맞아 8월 한 달간 시민과 함께하는 다양한 기념행사를 개최한다.

창원특례시청.

창원특례시청.

오는 9일에는 창원 지역 항일운동 현충 시설을 탐방하는 행사가 열린다. 12일에는 애국지사사당에서 애국지사 위패 봉안식과 독립운동가 추모비 제막식이 진행된다. 이어 광복절 당일인 15일에는 '광복 80주년 기념 및 마산방어전투 승전 기념 음악회' 등 주요 행사가 이어질 예정이다.


9일 진행되는 '광복 80주년 기념 창원 항일운동 현충 시설 역사 탐방'은 창원 지역 독립유공자 유족과 함께 독립만세운동지를 방문하고, 전문 해설을 통해 광복의 의미와 독립운동의 숭고한 가치를 되새기는 시간으로 마련된다.

12일 오전 10시 진전면 애국지사사당에서는 애국지사 위패 봉안식과 독립운동가 추모비 제막식이 거행된다. 현재 사당에는 96위의 위패가 봉안돼 있다.


이번에 ▲공을수 ▲김재만 ▲김주석 ▲김창세 등 독립운동가 4인의 위패가 새롭게 추가된다. 시는 앞으로도 위패 봉안 대상자를 지속해서 발굴할 계획이다. 또한, 창원 출신 독립운동가 197인의 이름이 새겨진 추모비도 새롭게 설치된다.


15일 오전 10시에는 상남동 단정공원에서 제23회 단정 배중세 애국지사 추념식이 열린다. 같은 날 오후 6시 30분, 마산 3·15해양누리공원 야외무대에서는 '광복 80주년 기념 및 마산방어전투 승전 기념 음악회'가 개최된다. 이번 음악회는 해군 군악대와 경남재즈오케스트라의 공연으로 구성되며 독립유공자 유족과 보훈가족, 시민 등 450여명이 참석해 광복의 감동을 나눌 예정이다.

또한 오는 31일까지 '창원의 독립운동가 알리기 인증샷 이벤트'도 열린다. 지역 독립운동가의 공헌을 알리고 보훈 문화를 확산시키기 위한 이번 이벤트는 창원시 홈페이지를 통해 참여할 수 있다.


이 외에도 ▲ 광복회 전적지 순례 ▲ 제80주년 광복절 기념 백일장 등 다양한 행사가 창원시 전역에서 이어질 예정이다.


장금용 창원특례시장 권한대행은 "광복 80주년을 맞아 모든 시민이 순국선열의 희생정신을 기리고 감사의 마음을 되새기는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 독립유공자에 대한 예우와 나라사랑 정신 함양을 지속해서 추진해 나가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
