'기술혁신허브' 제주·전북 선정…특구재단 "혁신생태계 구축"

제주와 전북이 기술혁신허브로 선정돼 혁신생태계 구축에 나설 수 있게 됐다.

연구개발특구진흥재단(이하 특구재단)은 지역기술혁신허브 육성지원 사업 공모에서 제주(청정수소)와 전북(이차전지)이 '기술혁신허브(이하 허브)'로 선정됐다고 7일 밝혔다.

선정 결과에 따라 이들 지역은 올해부터 5년간 총 200억원의 예산을 지원받는다. 사업은 '국가전략기술 육성에 관한 특별법'에 따라 국가전략기술과 지역산업의 연계로 지역특화 혁신 생태계를 구축, 국가전략기술 확산 및 신산업 창출을 지원할 목적으로 시행된다.

제주와 전북은 지방자치단체 주도로 운영계획을 수립해 사업을 추진한다. 국비의 20% 이상을 지방비로 매칭하고 전담 조직 구성과 조례 제·개정 등 예산과 조직, 제도적 부분에서 지원과 투자를 연계해 사업을 진행하는 방식이다.

이 사업을 통해 제주 허브는 RE100 기반의 청정수소 생산부터 실증, 사업화를 연계하는 통합 플랫폼을 조성하고, 수전해 기술 국산화와 실증 인프라 확보로 지역 중심의 수소 산업 생태계 확산을 도모한다. 또 민간 협력 기반을 확대해 대표적인 수소 활용 모델을 확립할 계획이다.

전북 허브는 이차전지 핵심 소재의 국산화와 재활용 기술 상용화를 기반으로 전후방 밸류체인 강화와 글로벌 공급망 연계에 나선다. 기술 고도화를 통해 지역에 자립형 산업 생태계를 조성하고, 지역 중심의 이차전지 신산업 성장 성장을 창출하는 것이 사업 목표다.

특구재단은 사업을 통해 지역이 주도하는 전략기술 거점을 육성하고, 기술혁신 모델의 전국 확산과 지속가능한 성장 기반을 마련할 계획이다.

정희권 특구재단 이사장은 "이번 허브 선정은 국가전략기술과 지역의 혁신역량을 효율적으로 연계해 지역에 특화된 혁신 생태계를 조성하는 데 목적이 있다"며 "제주와 전북이 지역 자원을 발판으로 전략기술 거점을 구축할 수 있게 지원을 이어가겠다"고 말했다.





