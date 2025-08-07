수원시, 공공부문 탄소중립 실천 가이드라인 마련

경기 수원시가 '수원시 공공부문 탄소중립 실천 가이드라인'을 마련, 시행한다.

이번에 마련된 가이드라인은 일상 업무, 회의 운영, 행사·축제 등 3개 분야, 10개 과제, 35개 실천 수칙으로 이뤄져 있다.

일상 업무 분야는 사무공간의 에너지 절감과 자원 절약으로 친환경 업무 환경을 조성하는 것을 목표로 한다.

주요 실천 수칙은 냉난방 에너지 최소화, 대중교통 이용, 인쇄물 최소화·디지털 전환, 녹색제품 구매 등이다.

회의 운영 분야는 비대면 회의와 전자자료 활용 등으로 디지털 기반의 저탄소 회의 문화를 확산하는 데 초점을 맞추고 종이 없는 회의 운영, 다회용기 사용·친환경 홍보물 제작, 회의실 냉난방 절감 등을 주요 실천 수칙으로 정했다.

행사·축제 분야는 기획부터 운영, 평가까지 전 과정에 친환경 요소를 반영해 탄소중립형 운영체계를 구축하는 것으로 주요 실천 수칙은 대중교통 접근성 분석, 행사 프로그램 압축, 제로웨이스트(쓰레기 최소화) 행사 기획·운영 등이다.

탄소중립 실천 가이드라인은 수원시뿐 아니라 공공기관, 출자·출연기관, 공공시설·관계기관을 비롯한 모든 공공부문 조직에 적용된다.

수원시는 회의·행사·축제 등의 사전 계획부터 사후 점검까지 모든 과정에 탄소중립 실천 가이드를 실행할 예정이다.

수원시는 가이드라인 이행력을 높이기 위해 정기점검을 위한 시스템도 마련한다. 분기별로 각 부서가 제출한 실천 체크리스트 결과를 검토하고, 모니터링해 이행 실태를 확인한다.

수원시 관계자는 "수원시 공공부문 탄소중립 실천 가이드라인은 행정 전반에 탄소중립을 체계적으로 정착시키는 기준이 될 것"이라며 "공공이 에너지 절약과 자원 순환을 실천하고, 탄소중립 문화를 시민 생활 전반으로 확산하길 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



