호서대 산업디자인학과, 세계 최고 권위 '레드닷 디자인 어워드' 2건 수상

SNAP SYNC·Vibe-U, 창의성과 실용성 모두 인정받아… 아시아권 디자인 명문 입지 재확인



충남 호서대학교(총장 강일구)는 산업디자인학과 학생들이 세계 최고 권위의 국제 디자인 공모전 '독일 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)'에서 컨셉 디자인 부문 본상(Winner) 2건을 수상했다고 1일 밝혔다.

'레드닷 디자인 어워드'는 독일 노르트라인-베스트팔렌 디자인센터가 주관하며, 제품·커뮤니케이션·컨셉 디자인 등 3개 부문에 걸쳐 창의성, 혁신성, 사용자 중심 설계 등을 종합 평가해 수상작을 선정하는 세계적 디자인 공모전이다.

이번에 본상을 수상한 작품은 ▲임정은·정혜준 학생의 뉴트로 감성 카메라 디자인 'SNAP SYNC' ▲이제용·박승준 학생의 고령자 교통안전벨트 디자인 'Vibe-U' 등이다.

'SNAP SYNC'는 아날로그 특유의 따뜻한 감성과 디지털 기술의 편의성을 결합한 카메라 디자인으로, 감성과 기술의 조화를 구현해 심사위원들로부터 높은 평가를 받았다.

'Vibe-U'는 센서를 내장한 안전벨트로, 고령자의 움직임과 위험 상황을 감지해 경고하는 기능을 갖춘 실용적 디자인으로 주목 받았다.

도한영 산업디자인학과 교수는 "겨울 방학까지 반납하고 열정을 다한 학생들의 노력의 결실"이라며 "국제 디자인 어워드에서의 꾸준한 성과는 호서대 디자인 교육의 경쟁력을 보여주는 결과"라고 말했다.

한편 호서대 산업디자인학과는 매년 세계 유수의 디자인 어워드에서 꾸준히 성과를 거두며 디자인 명문으로 자리매김하고 있다.

지난해에는 레드닷 디자인 어워드 최고상인 'Best of the Best'를 수상했으며, 미국 스파크 디자인 어워드에서도 3개 작품이 본상을 받는 등 두각을 나타냈다.

특히 2017년에는 레드닷 수상 실적을 기준으로 아시아·태평양 지역 대학 중 5위에 오르며 국제적 위상을 입증한 바 있다.





