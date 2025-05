BTS 지민·정국, 미국 'BMI 팝 어워즈' 수상

그룹 방탄소년단 정국이 'BMI 팝 어워드'에서 ‘3D (feat. Jack Harlow)’와 ‘Standing Next to You’로 3년 연속 수상했다. 빅히트뮤직 AD 원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 지민(본명 박지민)과 정국(본명 전정국)이 미국 대중음악 시상식 '2025 BMI 팝 어워즈'(2025 BMI Pop Awards)에서 나란히 수상했다.

16일 BMI 공식 홈페이지에 따르면 두 사람은 지난 13일(현지시간) 열린 시상식에서 '올해 가장 많이 재생된 노래(Most Performed Songs of the Year)' 부문 수상자로 선정됐다. 이 부문은 한 해 동안 미국 내 라디오, TV, 공연, 디지털 플랫폼 등에서 가장 많이 재생된 상위 50곡을 선정해 시상하며, 올해는 총 51곡이 포함됐다.

지민은 첫 솔로 앨범 '페이스'(FACE)의 타이틀곡 '라이크 크레이지'(Like Crazy), 두 번째 앨범 '뮤즈'(MUSE)의 타이틀곡 '후'(Who)로 수상했다. '라이크 크레이지'는 2023년 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'에서 K팝 솔로 아티스트 최초로 1위에 오른 곡이다. '후'는 '핫 100' 차트에 33주 연속 진입하며 K팝 솔로 최장기 진입 기록을 세웠다.

방탄소년단 지민이 'BMI 팝 어워드'에서 ‘Like Crazy’·‘Who’로 수상자로 선정됐다. 빅히트뮤직 원본보기 아이콘

정국은 솔로 싱글 '3D'(feat. Jack Harlow), 첫 솔로 앨범 '골든'(GOLDEN)의 타이틀곡 '스탠딩 넥스트 유'(Standing Next to You)로 이름을 올렸다. 두 곡 모두 '핫 100' 차트 10위권에 진입하며 글로벌 인기를 입증했다. 정국은 2023년 찰리 푸스와의 협업곡 '레프트 앤드 라이트'(Left and Right), 2024년 '세븐'(Seven)에 이어 3년 연속 이 부문 수상자로 선정됐다.

'BMI 팝 어워즈'는 1939년 설립된 미국 음악 저작권 관리 단체 BMI가 매년 개최하는 시상식으로, 팝 음악 분야에서 뛰어난 성과를 이룬 아티스트와 작곡가, 음악 출판사를 기린다. 미국 내 음악 시장에서의 영향력을 보여주는 시상식으로 평가받는다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>