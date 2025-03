삼성 TV로 '아트 바젤 홍콩' 출품작 즐긴다

'삼성 아트 스토어'에 컬렉션 23점 론칭

'아트 바젤' 공식 디스플레이 파트너 참가

삼성전자는 세계 최대 아트페어 '아트 바젤 홍콩'에서 전시된 대표 작품 23점을 '삼성 아트 스토어'에서 선보인다고 17일 밝혔다.

삼성전자 '삼성 아트 스토어'를 통해 즐길 수 있는 '아트 바젤 홍콩' 출품작 주진스의 'This Triptych is as Gorgeous as the Autumn in a Scented Room' 이미지. 사진=삼성전자 제공

AD

원본보기 아이콘