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[인사]삼성SDS

최유리기자

입력2024.12.02 10:07

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▲상무 → 부사장 승진(3명)

신계영 부사장 (클라우드서비스사업부 Gen.AI사업팀장)

전민섭 부사장 (경영지원실 경영관리팀장)

황수영 부사장 (전략마케팅실 금융담당)


▲ CL4 → 상무 승진(8명)

김성범 상무 (법무팀 국내법무그룹)

노광빈 상무 (클라우드서비스사업부 보안기술실 클라우드보안팀장)

민대홍 상무 (전략마케팅실 금융담당 금융AM1팀 금융사업그룹장)

서진우 상무 (솔루션사업부 팩토리솔루션담당 DS MES팀 제조데이터서비스그룹장)

이관희 상무 (솔루션사업부 지원팀장)

이동섭 상무 (클라우드서비스사업부 MSP담당 통합Managed Appl.서비스팀장)

이명교 상무 (클라우드서비스사업부 MSP담당 G-CSP Pro-Serv.팀 유통/서비스MSP그룹장)

최병철 상무 (물류사업부 전자물류사업팀 전자통합사업그룹장)

▲ CL4 → Master 선임(1명)

홍승기 Master (연구소 AI연구팀 Autonomous Intelligence Lab)





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
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