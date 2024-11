대진대 한민성군, ‘한국공업화학회 추계학술대회’ 우수 논문상 수상

에너지공학부 화학공학전공 대학원생…고위험군 염산가스 효과적 제거 방법 제시

대진대학교 에너지공학부 화학공학전공 대학원생 한민성 군(석사과정)이 지난달 30일부터 11월 1일까지 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 ‘2024년도 한국공업화학회 추계학술대회’에서 우수 논문상을 받은 영예를 안았다.

한국공업화학회는 공업화학 분야의 기초 및 응용 연구 성과를 공유하는 장을 마련하고자 매년 두 차례 학술대회를 개최하며, 매회 2000여 명이 넘는 산·학·연 연구자들이 참석해 최신 연구와 기술 동향을 논의한다.

한민성 군은 이번 학술대회에서 ‘HCl gas adsorption mechanism of activated carbon pellets manufactured from petroleum-based pitch with softening points’이라는 주제로 논문을 발표했다. 해당 연구는 석유 부산물로부터 제조된 다양한 연화점을 갖는 피치를 활용해 기능성 활성탄소를 제조하고, 이를 통해 고위험군 염산가스를 효과적으로 제거할 수 있는 방법을 제시했다.

이번 연구는 특수가스 제거에 효과적인 고기능성 활성탄소 개발 내용을 제시했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

화학공학전공 배병철 지도교수는 “이번 연구 결과를 토대로 향후 특수유해 가스 제거 효율을 높일 수 있는 소재 및 제품 개발에 더욱 힘을 쏟을 것이며 나아가 다양한 성과를 창출하기 위해 우리 연구진과 함께 노력하겠다”고 밝혔다.

현재 대진대학교 에너지공학부 화학공학전공은 다양한 유기성 폐기물 및 부산물을 활용해 이차전지 및 커패시터 등의 에너지 저장 소재와 특수 유해성 가스 제거를 위한 다공성 탄소소재 개발에 주력하고 있으며, 학부 과정부터 관련 인재를 양성하여 산업 수요에 부합하는 다양한 연구 성과를 창출하고 있다.





