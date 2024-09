중동 향하는 K-바이오, '첨단재생바이오의약품 콘퍼런스' 개최

한국보건산업진흥원은 25일 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 '한-UAE 첨단재생바이오의약품 콘퍼런스(메디컬코리아 2024 인 디 UAE)'를 개최했다고 26일 밝혔다.

보산진에서 주관한 이번 행사는 주아랍에미리트 대한민국 대사관과 아부다비 보건부, 아부다비 줄기세포센터의 주최로 진행됐다. 또한 범부처재생의료기술개발사업단, 안전성평가연구소, 한국바이오의약품협회, KDB산업은행 아부다비지소와의 협력을 통해 마련됐다.

'혁신과 협업: 바이오헬스의 새로운 지평(Innovation and Collaboration: New Horizons in Biohealth)'을 주제로 개최된 이번 행사는 현지 보건정책 관계자 및 의약품 유통기업 등 300여명이 참석했다. 국내 기업 14곳과 보산진 등 4개 협력기관의 발표를 통해 국내 첨단재생바이오의약품 기술 및 현황 등을 소개가 이뤄졌고, UAE 측에서도 ▲모하메드 알 비타르 아부다비 보건부 연구혁신센터 고문 ▲아미르 파질 아부다비 줄기세포센터 컨설턴트 ▲마제드 알무소티 애드칸제약 부사장 등이 연사로 참석해 UAE의 첨단재생바이오의약품 분야와 한국 간 협력 및 과제 등에 대해 논의했다.

별도로 마련된 국내 기업 홍보관에서는 UAE 바이오 관련 기업과의 비즈니스 상담회가 동시에 진행됐다. 이번 행사에 참여한 한국 기업들은 현장에 참석한 40여개 UAE 현지 업계 관계자들과 비즈니스 미팅 60여건을 통해 한국 첨단재생바이오의약품의 UAE 진출 가능성을 확인할 수 있었다.

이영호 보산진 UAE지사장은 “UAE 정부가 바이오의약품·재생의료 분야 신기술 확보 및 자국 내 생산기지 구축을 위해 한국 바이오의약품·재생의료산업에 관심이 높은 만큼 이번 기회를 잘 활용하기를 바란다”고 말했다.





이춘희 기자



