세븐틴, 10월 미니 12집 컴백…월드투어·음악축제 출연 예고

월드투어서 신곡 퍼포먼스 공개

日 돔 투어·싱글 예정 "팬과 소통 의지 커"

그룹 세븐틴이 10월 미니 음반 발매와 월드 투어 개최 등 왕성한 하반기 활동을 예고했다.

5일 소속사 플레디스 엔터테인먼트는 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스에 "세븐틴이 오는 10월 미니 12집을 발매한다"고 밝혔다.

세븐틴의 신보 발매는 4월 베스트 앨범 '17 이즈 라이트 히어'(17 IS RIGHT HERE) 이후 약 6개월 만이다.

신보 발매와 함께 세븐틴은 월드투어 '라이트 히어'를 개최하고 한국, 미국, 아시아 공연을 통해 글로벌 캐럿(세븐틴 팬덤 명) 앞에 신곡 무대를 선보인다. 일본에서는 돔 투어를 개최하는 한편 일본어 싱글을 발매할 예정이다.

세븐틴은 이에 앞서 9월 8일(현지시간) 독일 올림피아스타디움 베를린에서 열리는 음악 축제 '롤라팔루자 베를린'에 헤드라이너(간판 출연자)로 출연한다.

플레디스 엔터테인먼트 관계자는 "음악과 무대로 다양한 지역의 캐럿(세븐틴 팬덤)과 소통하려는 멤버들의 의지가 커 다양한 콘텐츠를 열심히 준비하고 있다"고 전했다.





