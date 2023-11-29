◆㈜GS
<상무 신규선임>
▶강유찬(姜裕贊) 미래사업팀
◆GS칼텍스
<부사장 승진>
▶김성민(金成珉)CSEO/각자대표 兼 생산본부장 ▶권영운(權寧雲)기술연구소장 ▶허철홍(許哲烘) GS엠비즈 대표
<전무 승진>
▶장혁수(張赫洙)제품부문장 ▶진기섭(陳基燮)SHE실장 ▶허주홍(許周烘)Basic Chemical부문장
<상무 신규선임>
▶박상훈(朴相薰) 미래전략부문장 ▶정석진(鄭錫珍) 프로젝트부문장 ▶조대경(趙大慶) 정비부문장 ▶용연경(龍連景) 윤활유부문장 ▶송효학(宋孝鶴) 화이트바이오개발센터장 ▶우임경(禹林京) 회계부문장
◆GS파워
<대표이사>
▶유재영(劉載英)부사장(現 GS칼텍스)
◆GS리테일
<전무 승진>
▶허치홍(許致烘)MD본부장 ▶이종혁(李鐘赫)DX본부장
<상무 신규선임>
▶전승호(田勝鎬)편의점사업부 편의점2부문장 ▶김천주(金天柱)편의점사업부 지원부문장 ▶김창용(金昌勇)수퍼사업부 가맹영업부문장 ▶김경진(金京辰)수퍼사업부 신선MD부문장 ▶박태열(朴泰烈)개발사업부문장
<전입>
▶허서홍(許瑞烘)경영전략SU(Service Unit)장 부사장 (現 ㈜GS) ▶강윤석(姜允錫) 경영지원본부장 전무 (現 GS EPS 상무) ▶박우현(朴祐顯) 어바웃펫 대표 상무 (現 위대한상상)
◆GS EPS
<상무 신규선임>
▶조석기(趙奭基)LNG발전부문장 ▶박재홍(朴栽弘)경영관리부문장
◆GS엔텍
<대표이사 전무 승진>
▶정용한(鄭湧瀚) (現 생산본부장 상무)
◆GS건설
<대표이사>
▶허윤홍(許允烘)사장
<사장 승진>
▶김태진(金太鎭)경영지원본부장
<전무 승진>
▶한승헌(韓承憲)법무그룹장 兼Compliance그룹장 ▶이태승(李泰承)CSO ▶채헌근(蔡憲根)재무본부장(CFO)
<상무 신규선임>
▶김재범(金宰範)Global Engineering그룹장 ▶조창익(趙昌翼) 플랜트공사담당 ▶김진헌(金鎭憲)호주Proposal담당 ▶이상도(李相道)베트남신사업그룹장 ▶이정환(李政桓)신사업기획담당 ▶김주열(金周烈)인프라싱가포르·베트남수행담당 ▶김희재(金熙宰)건축공사2담당 ▶기노현(奇老賢)Prefab사업그룹장 ▶성낙현(成樂炫)구매담당 ▶강영주(姜榮柱)금융담당 ▶박남태(朴南泰)건축공사1담당 ▶유영민(劉永旼) 경영전략그룹장 ▶김병수(金秉修) 주택영업2담당 ▶장대은(張大銀)인프라수행그룹장 ▶김응재(金應在)호주인프라수행담당
◆자이C&A
<전무 승진>
▶권민우(權敏佑)사업수행총괄
<상무 신규선임>
▶정연황(鄭然滉) 기전설계담당 ▶남현기(南鉉基) 건축1담당
최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
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