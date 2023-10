박수근 '가족' 추정가 8억원 출품…케이옥션 10월 경매

박수근 1956년 작 ‘가족’·장욱진 ‘새’ 등 출품

케이옥션은 오는 25일 오후 4시 서울 강남구 본사 경매장에서 10월 경매를 개최한다고 13일 밝혔다.

박수근의 1956년 작 '가족' 작품 이미지.

이번 경매에는 장욱진의 1989년작 '새'(1억5000만~2억원)를 선두로 박수근의 1956년작 '가족'(5억~8억원), 이중섭의 1956년작 '돌아오지 않는 강'(1억5000만~4억원), 은지화 '아이들'(3500만~1억2000만원) 등 총 93점 약 65억원어치가 출품된다.

1950년대 중반에 제작된 박수근의 경매 출품작 ‘가족’은 황갈색이 화면 전반을 채우고 있지만, 인물들의 옷이 노랑, 빨강 계열로 표현되어 있어 한결 다채로운 느낌의 작품이다. 화면에서 보이는 형태의 굵은 외곽선과 인물과 배경 간의 선명한 대비는 이 시기를 전후해 나타나는 특징으로, 끊임없이 새로운 것을 모색하고 고민하던 작가의 탐구 정신이 느껴진다.

국립현대미술관에서 회고전이 개최 중인 장욱진은 1920년대부터 작고한 1990년까지 서양화에 동양적 정신과 형태를 더해 한국적 모더니즘을 창조하고 한국 미술사에 남을 독창적 화풍을 남겼다는 평가를 받고 있다.

이번 경매에 출품된 작품 ‘새’는 1989년 작으로 말년을 보냈던 용인 신갈(마북리) 시대의 작품이다. 이 시기 작품은 점차 환상적이며 관념적인 성격을 띠게 되는데, 파격적인 구도와 자유로운 표현이 최고조에 달한다.

장욱진의 1989년 작 '새' 작품 이미지.

또한, 이우환의 150호 대작 '조응'(6억5000만~9억원), 김환기의 뉴욕시대 작품 '15-VII-69 #88'(4억2000만~6억원), 정상화 '무제 94-2-5'(2억8000만~4억원), 하종현 '접합 17-54'(2억5000만~3억2000만원) 등 추상 작품이 경매에 오른다.

해외 미술에서는 무라카미 다카시의 'An Homage to Mangold'가 5억5000만원에서 7억원에, 사라 모리스의 'Japanese Bend [Knots]'가 8000만원에서 3억원, 그리고 히로시 스기모토의 사진 작품 'Temple of Dendera'가 8000만원에서 1억8000만원에 새 주인을 찾는다.

한국화 및 고미술 부문에는 운보 김기창의 '농악'(5500만~7000만원), '미인도'(350만~1000만원), 고송유수관도인이인문 '하경산수도'(2700만~6000만원), 청전 이상범 '설경산수'(350만~600만원), 소정 변관식의 '산수도'(800만~4000만원) 같은 회화 작품과 박정희의 '이웃사촌'(1000만~2500만원), '씩씩하고 바르게 나라의 보배'(800만~2500만원), 백범 김구의 '백의단심'(800만~2000만원) 등 글씨, 조선시대 백자호(700만~1200만원) 백자상감연화문대접(350만~800만원) 같은 도자 작품을 만날 수 있다.

경매 프리뷰는 14일부터 경매가 열리는 25일까지 케이옥션 전시장에서 관람할 수 있다. 작품 관람은 예약 없이 무료로 가능하며, 프리뷰 기간 중 전시장은 무휴다.





김희윤 기자



