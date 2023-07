동의대 정찬영 교수, 제33회 과학기술우수논문상 수상

동의대 금속소재공학전공 정찬영 교수가 ‘제33회 과학기술우수논문상’을 받았다.

시상식은 지난 6일 서울 한국과학기술회관에서 열린 ‘제1회 세계 한인 과학기술인대회’에서 진행됐다.

정찬영 교수의 논문 ‘양극산화 방법을 이용한 기능성 알루미늄 3003 합금의 표면 특성·부식 거동 연구(A Study on the Surface Properties and Corrosion Behavior of Functional Aluminum 3003 Alloy using Anodization Method)’가 공학 분야 우수논문으로 선정됐다.

정 교수는 최근 경량 금속 기능성 표면처리와 부식 방식 기술 관련 국내·국제 특허 40여건을 등록하고 각종 학술대회에서 우수논문상을 받는 등 활발한 연구 활동을 펼치고 있으며 산업통상자원부 장관 표창, 부산시장상 등도 받았다.

한국과학기술단체총연합회와 과학기술정보통신부가 주관하는 과학기술우수논문상은 과학기술 수준 향상과 선진화 기여 목적으로 1991년 제정된 상이다.

이 상은 국내 400여개 학회 학술지에 발표된 논문 중 소속 학회에서 추천한 우수논문을 평가해 이학, 공학, 농수산학, 보건, 종합의 분야별로 수여되고 있다.





