동의대 송재희·이현지 대학원생, 한국식품과학회 우수논문상 수상

동의대학교 대학원 응용화학·식품공학과 석사과정 송재희 씨와 이현지 씨가 최근 2023 한국식품과학회 국제학술대회의 학술분과 대학원생 우수논문 선발대회에서 각각 1등, 2등을 차지했다.

이번 학술대회는 지난 6월 28일∼30일 제주국제컨벤션센터에서 개최됐다.

송재희 씨는 대회에서 ‘LC-MS/MS를 이용한 다양한 콩 발효식품 내 단당류 분석’이라는 논문으로 식품분석분과 석사과정 1등을 차지했다.

이현지 씨는 ‘전통 메주 발효 과정에서 단당류, 올리고당과 미생물 군집 프로필 변화 간의 상관관계’라는 제목의 논문을 발표해 탄수화물분과 석사과정 2등에 선정됐다.

(왼쪽부터) 동의대 이현지 씨, 송재희 씨, 이혜영 지도교수가 수상 기념사진을 찍고 있다. AD 원본보기 아이콘

송재희 씨는 “전통 발효식품의 건강 기능성 평가를 위해 개발한 최첨단 분석법으로 K푸드의 우수성을 널리 알릴 수 있게 돼 기쁘다”고 말했다.

한국식품과학회 국제학술대회는 국내 식품 관련 최대 학술대회로 이번 대회는 ‘Sustainable Food Innovation: A Bridge to the Future for All’이라는 주제로 진행됐다. 대회에는 3000여명이 참석했으며 1200여건의 학술 포스터 발표가 진행됐다.





영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr



AD



<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>