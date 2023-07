서울시향 클래식 선율로 마포중앙도서관서 힐링

25일 마포중앙도서관, 서울시립교향악단 주최 ‘우리동네 음악회’, 11일부터 400명 접수

보이텍, 김진세 등 우수한 연주자 대거 출연, 여름밤 수놓을 클래식 향연

마포구(구청장 박강수)는 25일 오후 7시 마포중앙도서관 마중홀에서 2023년 서울시립교향악단의 '우리동네 음악회'가 개최된다고 밝혔다.

서울시립교향악단의 '우리동네 음악회'는 단원들이 소규모 앙상블을 구성해 서울의 공연장, 학교, 병원, 도서관 등 지역 곳곳을 직접 찾아 개최하는 작은 음악회로 이번 공연은 마포구가 주최했다.

음악회 진행은 마포아트센터 문화예술아카데미'악보 읽어 주는 남자' 강사를 역임, 현 서울시립교향악단의 악보위원을 맡은 김진근이 맡았다.

출연진으로는 ▲현 위 솔로이스츠 멤버이자 서울시립교향악단 제1바이올린 차석인 보이텍 짐보브스키 ▲독일 마인츠 국립음대 비올라 최고연주자 과정을 마친 임요섭 ▲이무지치 실내악단 부수석과 숭실콘서바토리 강사를 역임한 첼리스트 차은미 ▲쾰름 국립음악대학 마스터, 최고연주자 과정을 마친 클래식 기타리스트 김진세 등 우수한 연주자들이 대거 등장할 예정이다.

연주곡은 ▲모차르트, 디베르티멘토 D장조 K.136 1악장 ▲알베니즈, 기타 솔로곡 아스투리아스 ▲파가니니, 소나타 2번 for violin No.2 in D major with guiter ▲피아졸라, 탱고의 역사 ‘bordel 1900’ ▲드보르작, 현악 4중주 12번 F장조 0p.96 ‘아메리카’ 2악장 등 유명 클래식 연주곡과 ▲이홍렬, 섬집 아기 4, ▲스탠리 마이어, 영화 '디어 헌터' 중 ‘카바티나’ ▲ 피아졸라, 리베르 탱고3와 같은 대중적인 음악까지 절묘하게 구성해 흥미를 더했다.

또 연주곡이 바뀔 때마다 사회자가 쉬운 해설을 곁들여 어린아이부터 클래식이 낯선 어른들까지도 부담 없이 감상할 수 있다.

초등학생 이상은 누구나 관람가능하며 접수는 마포중앙도서관 홈페이지 프로그램 신청게시판에서 11일부터 마감 시 까지 400명을 모집한다.

박강수 구청장은 “무더위가 기승을 부릴 7월 말 멀리 휴가를 떠나지 않고도 시원한 마포중앙도서관에서 가족들과 수준 높은 클래식 연주를 즐기시는 것도 좋은 휴식이 될 것” 이라며 “많은 관심과 참여를 바라며 앞으로도 다양한 문화 예술 공연으로 마포구민의 삶의 질 향상을 위해 노력하겠다”고 말했다.





