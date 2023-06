SKC, 새 ESG 비전 담은 '지속가능경영보고서' 발간

환경보전 위해 올해부터 온라인 전용으로

"지난해 사회적 가치 창출 성과 3015억원"

SKC가 ‘차세대 ESG 솔루션 제공자(ESG Solution Provider for the Next Generation)’라는 새로운 ESG 비전을 공개했다.

SKC는 30일 이 같은 내용을 포함한 2023 지속가능경영보고서를 발간했다고 밝혔다. 새로운 ESG 비전은 ‘글로벌 ESG 소재 솔루션 기업’이라는 SKC의 기업 정체성과 함께 ESG 경영을 통해 다음 세대가 더욱 풍요롭고 안전하게 살 수 있는 사회를 추구한다는 지향점을 내포했다.

2020년 첫 발간 이후 올해 네 번째인 이번 보고서에는 SKC와 각 투자사의 환경과 사회, 지배구조 혁신 성과에 대한 ‘ESG 스토리’, 비즈니스 모델의 전략과 목표를 설명하는 ‘립 투 립(Leap to Reap)’ , 각종 ESG 데이터를 담은 ‘ESG 팩트북’ 등 섹션으로 구성됐다.

SKC는 지난해 사회적 가치(SV) 창출 성과도 공개했다. SKC의 2022년도 SV 창출 성과는 총 3015억원으로, 필름사업 매각 등으로 ‘경제간접 기여성과’는 전년 대비 감소했으나 꾸준한 사회공헌과 협력사 동반성장에 대한 노력을 기반으로 ‘사회성과’는 성장세를 나타냈다.

올해부터 SKC는 오프라인 책자 발행이 없는 온라인 전용으로 지속가능경영보고서로 발간한다. 보고서 내 이동과 외부의 다양한 콘텐츠를 연결하는 인터랙티브 기능을 삽입해 독자가 더욱 편리하게 SKC의 ESG 경영에 대한 다양한 정보를 파악할 수 있도록 했다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



