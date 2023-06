"너는 나의 윤활유"…GS칼텍스 '감성 광고' 조회수 200만 돌파

기존 윤활유 광고 탈피

윤활유를 친구로 의인화

격려와 응원 에너지 전달

GS칼텍스의 ‘너는 나의 윤활유, Kixx’ 광고는 자동차를 앞세워 윤활유 제품 성능에 집중해오던 업계 일반적인 광고 형태에서 벗어나 영상 스토리를 강조하는 드라마타이즈 기법으로 새로운 시도를 했다는 점에서 그 의미가 있다. 감성을 자극하는 스토리텔링으로 윤활유라는 제품군을 소비자에게 친근하게 인식시키고 그 안에서 Kixx 브랜드만의 정체성을 나타내는 데에 집중했다.

Kixx 광고 영상 이미지 [사진제공=GS칼텍스] AD 원본보기 아이콘

광고 영상 속 주인공은 농구 경기, 달리기 시합, 불량배를 마주한 경험, 프로포즈 순간 등 다양한 상황을 맞이할 때마다 항상 곁에서 함께하는 친구 도움으로 어려움을 헤쳐 나간다. 시련을 이겨내고 승리를 쟁취하는 주인공 모습을 통해 열심히 살아가는 현대인에게 격려와 응원의 메시지를 전하고자 했다. 윤활유를 우리 주변에 흔히 볼 수 있는 친구 혹은 조력자로 의인화해 오랜 기간 고객과 함께해 온 Kixx의 가치를 광고에 담아냈다.

GS칼텍스 관계자는 “이번 광고를 통해 고객에게 초심을 잃지 않고 오랜 세월 묵묵히 우리 곁에서 도움을 주는 친구 같은 브랜드인 Kixx의 마음을 전하고 싶었다”며 “향후에도 우리 생활 속, 산업 현장에서 다양한 기계들이 원활하게 작동할 수 있도록 좋은 윤활유 제품을 지속 개발, 공급해 나가겠다”고 말했다.

Kixx 광고 영상 이미지 [사진제공=GS칼텍스] 원본보기 아이콘

Kixx는 해외 60여개국에 수출 중인 글로벌 대표 윤활유 브랜드로 국내뿐만 아니라 해외시장을 타깃으로 한 광고들도 제작해왔다. 2021년 Kixx 공식 유튜브에 공개된 글로벌 브랜드 필름 ‘Made in Korea, Works Around the World’는 1253만 조회수를 달성했다.

GS칼텍스는 인천 윤활유 공장을 설립한 1969년부터 윤활유 제품을 생산하고 공급해왔다. 최근에는 윤활유 시장 환경 변화에 발맞춰 하이브리드카 전용 엔진오일 ‘Kixx HYBRID(킥스 하이브리드)’, 전기자동차용 윤활유 ‘Kixx EV(킥스 이브이)’ 및 국내 윤활유 브랜드 최초로 원료부터 제품 용기까지 친환경 가치가 담긴 ‘Kixx BIO1(킥스 바이오원)’ 엔진오일을 출시했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



