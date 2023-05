롯데시네마, BTS 제이홉·슈가 영화 6월 개봉

롯데시네마가 'BTS SOLO DOCUMENTARIES'를 단독 상영한다고 10일 밝혔다.

그룹 방탄소년단 제이홉, 슈가의 솔로 다큐멘터리 'j-hope IN THE BOX', 'SUGA: Road to D-DAY'는 다음달 방탄소년단 데뷔 10주년을 맞아 전 세계 개봉을 확정했다.

지난 2월, 4월 온라인동영상서비스(OTT) 디즈니+를 통해 공개된 두 다큐멘터리는 솔로 활동에 나선 방탄소년단 멤버 제이홉과 슈가의 솔로 앨범 제작기부터 라이브 퍼포먼스까지, 쉽게 볼 수 없었던 활동 비하인드가 담겼다.

'j-hope IN THE BOX'는 제이홉의 첫 공식 솔로 앨범 제작 및 활동기부터 대한민국 뮤지션 최초 메인 스테이지 헤드라이너로 공연한 '롤라팔루자' 무대 위 모습을 담았다.

'SUGA: Road to D-DAY'는 슈가가 자신의 솔로 앨범을 제작하면서 전 세계 여러 도시의 아티스트들과 교류하며 음악을 통해 전하고자 하는 메시지를 찾아가는 여정을 담은 로드 무비 다큐멘터리다.

영화는 오는 6월 국내 롯데시네마 단독 개봉을 시작으로, 미국, 영국, 일본 등 전 세계에서 순차 개봉될 예정이다.

롯데시네마 얼터콘텐츠팀 박세준 팀장은 "'BTS SOLO DOCUMENTARIES'는 전 세계가 사랑하는 글로벌 그룹 방탄소년단의 제이홉&슈가의 솔로 앨범 비하인드 스토리부터 라이브 퍼포먼스까지 볼 수 있는 시간"이라며 "어디에서도 들을 수 없었던 그들의 이야기를 초대형 스크린에서 생생한 감동을 느껴보시길 바란다"고 전했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



