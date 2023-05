BTS 10주년 기념우표…"우체국에서만 판다구?"

내달 13일부터 전국 우체국 현장 판매

이달 22~25일 인터넷우체국사전판매 서비스

‘21세기 팝 아이콘’ 방탄소년단(BTS)의 기념 우표가 다음 달 13일 발매된다. 우체국에서 현장 구매만 가능하지만 일정기간 동안 온라인 사전 구매도 할 수 있다.

자료사진. BTS '버터' 뮤비, 8억 뷰 돌파

과학기술정보통신부 우정사업본부는 BTS의 지난 10년의 역사를 담은 기념 우표를 내달 13일 발행한다고 8일 밝혔다. 이날부터 전국 우체국에서 현장 판매된다. 다만 오는 22~25일까지 4일간 인터넷우체국에서 사전판매서비스를 진행한다. 온라인 사전판매 서비스는 인터넷우체국에 회원으로 가입한 고객들을 대상으로 제공되며 오는 21일까지 사전구매를 위한 회원가입을 해야 한다. 해외 팬들을 위해 온라인 사전판매서비스도 내달 1일부터 제공한다. 기념우표패킷 발행 수량 일부가 판매되며 해외 고객만이 구매가 가능하다.

기념우표는 총 10종으로 150만 장이 발행된다. 기념우표와 함께 기념우표패킷(25만 부)도 판매된다. 기념우표패킷에는 우표와 BTS 초상이 담겨있다.

기념우표는 BTS의 앨범 이미지를 선별해 ‘2 COOL 4 SKOOL’, ‘Skool Luv Affair’, ‘화양연화 pt.1’, ‘WINGS’, ‘YOU NEVER WALK ALONE’, ‘LOVE YOURSELF 轉 'Tear'’, ‘MAP OF THE SOUL : 7’, ‘Dynamite’, ‘Butter’, ‘Proof’ 등 총 10종으로 구성됐다. BTS의 10년 세월을 우표 전지의 모양(비대칭 다각형)으로 표현했다.

