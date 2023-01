창원 수소산업 UAE서 해외진출 날개 달았다

아부다비와 ‘수소모빌리티 보급 상호협력 양해각서’ 체결

[아시아경제 영남취재본부 송종구 기자] 경남 창원특례시의 주력산업인 수소산업이 2023년 새해에 드디어 아랍에미리트(이하 UAE) 아부다비에서 중동시장 진출의 서막을 열었다.

창원특례시는 윤석열 대통령의 UAE 국빈방문 기간 중인 현지시각 지난 16일 오후 5시 30분 UAE 아부다비 릭소스 마리나호텔에서 열린 ‘한-UAE 비즈니스 포럼’에서 양국의 관계 장관들이 임석한 가운데 홍남표 시장과 팔라 알 아바비(H.E. Falah Al Ahbabi) 아부다비 자치행정교통부 장관 등은 ‘수소모빌리티 보급 상호협력 양해각서(Memorandum of Understanding for joint cooperation in hydrogen mobility)’를 체결해 앞으로 아부다비의 수소버스 보급 및 충전인프라 구축에 창원특례시를 중심으로 수소 전문 기관·기업이 참여하는 교두보를 마련했다고 밝혔다.

4자 양해각서 체결(창원시, 아부다비 자치행정교통부, 한국자동차연구원, 광신 기계공업). 왼쪽부터 광신기계공업 권환주, 창원시장 홍남표, 이창양 산업통상자원부 장관, 아부다비 자치행정교통부 장관 팔라 알 아바비, 한국자동차연구원장 나승식).[사진제공=창원특례시청]

UAE의 수도인 아부다비는 탈탄소화 프로그램(Decarbonisation Program)의 일환으로 2030년까지 그린버스 1150대 보급 및 충전인프라 구축을 목표로 하고 있으며, 이에 수소버스 중심의 그린버스 보급을 위해 지난해 ADNOC(아부다비 국영석유공사), ITC(아부다비 통합교통센터) 실무책임자가 창원을 방문해 수소버스와 충전인프라에 대한 창원의 역량을 확인한 후 아부다비의 수소버스 보급과 충전인프라 구축·운영에 창원특례시가 협력해주길 요청해왔다.

이에 창원과 아부다비 간 협력과 교류방안을 모색해왔으며, 정부의 수소모빌리티, 수소충전소 등 해외진출 유망분야 수출산업화에 연계되는 특성으로 인해 정부로부터 한국과 UAE간 에너지분야의 의미있는 협력방안으로 평가를 받아 UAE순방 경제사절단에 지방자치단체로는 창원특례시가 유일하게 포함돼 윤석열 대통령 UAE 국빈방문 기간 중 열린 ‘한-UAE 비즈니스 포럼’에서 양국의 관계장관 및 기업 대표 등이 지켜보는 가운데 아부다비 자치행정교통부와 ‘수소모빌리티 보급 상호협력 양해각서’를 체결하게 된 것이다.

홍남표 시장은 ‘한-UAE 비즈니스 포럼’ 참석에 앞서 나승식 한국자동차연구원장, 오재학 한국교통연구원장, 권환주 광신기계공업 대표이사 등과 함께 아부다비 자치행정교통부를 방문해 팔라 알 아바비 장관을 예방했다. 이어 압둘라 알 마주퀴 아부다비 통합교통센터 사무총장이 주최한 수소모빌리티 협력 라운드테이블 포럼에 참석하해창원특례시의 경험과 노하우 및 수소분야의 역량있는 기관·기업을 소개했다.

지난 16일 창원-아부다비 간 수소모빌리티 관련 상호협력을 위한 관계 기관장 대면 및 협력사항을 논의하고 있다. [사진제공=창원특례시청]

이에 압둘라 알 마주퀴 ITC 사무총장은 최대한 빠른 시일내 아부다비의 실무진이 창원의 여러 노하우를 배우겠으며, 장기적으로는 창원과 아부다비가 협력하여 중동지역의 수소버스와 충전소에 대한 표준 모델을 개발하는데 지속적인 협력을 이어가고 싶다고 밝혔다.

창원특례시와 UAE 아부다비는 이번 양해각서 체결을 통해 수소 충전인프라 구축, 수소버스 운영, 상호 방문 촉진 및 전문가 교류 등의 분야에서 협력을 강화해 나가기로 했다. 창원 소재 수소 기업들의 기술 수준과 제조 역량이 국제적으로 인정받는 계기가 되었으며, 향후 이들 기업들의 해외 진출에 크게 기여할 것으로 내다봤다.

한편 한-UAE 비즈니스 포럼에 참석한 홍남표 시장은 MOU체결 이외에도 구자열 한국무역협회 회장, 정의선 현대차그룹 회장, HD현대 정기선 사장, 효성중공업 요코타카케시 대표이사 등 UAE 경제사절단에 참석한 주요 기관·기업 대표들을 대상으로 창원의 주력산업인 방위산업, 원자력산업, 수소산업 등의 지원을 위해 최첨단 대형 공동연구시설 구축 및 고급 인재 양성 계획을 포함한 창원국가산단 2.0 유치계획에 대한 홍보를 병행했다.

홍 시장은 “까다롭기로 유명한 중동국가로부터 협력 요청을 받고 양국 관계 장관이 임석한 가운데 국내 지자체 중 유일하게 참석하여 상호협력 양해각서를 맺은 것은, 창원특례시의 수소 모빌리티 운용 능력과 수소산업 역량을 국제적으로 인정받는 쾌거이며 이를 계기로 지역내 수소기업들의 해외 진출을 적극 지원할 것”이라고 말했다.

