LS일렉, 안양시노인종합복지관에 김장 후원금

LS일렉트릭은 경기도 안양시 안양시노인종합복지관에서 김장 후원금 500만원을 전달하는 'LS일렉트릭 사랑의 김장 나눔 행사'를 22일 열었다고 밝혔다. 임직원 봉사단이 김장 나눔 후원금 전달 후 기념촬영을 하는 모습.(사진제공=LS일렉트릭)

[아시아경제 문채석 기자] LS일렉트릭은 경기 안양시노인종합복지관에 김장 후원금 500만원을 전달했다고 23일 밝혔다.

LS일렉트릭은 전날 후원금 전달과 함께 'LS일렉트릭 사랑의 김장 나눔 행사'를 진행했다고 밝혔다. 후원금은 LS일렉트릭 참사랑999 기금으로 마련됐다. 참사랑999는 LS일렉트릭 임직원들이 자율적으로 1000원 미만을 떼어 모은 돈이다. 기부금은 굿네이버스 등 사회복지기관을 통해 저소득층 환자 치료비와 한 부모 가정 아동 보육, 학습 지원 등 소외된 이웃들에게 쓰인다.

LS일렉트릭 관계자는 "어려운 이웃들이 따뜻한 겨울을 준비할 수 있도록 조금이나마 일조하고자 임직원 성금을 모아 김장 나눔을 진행했다"며 "앞으로도 임직원들이 나눔을 실천할 다양한 프로그램을 마련해 기업의 사회적 책임을 다할 계획"이라고 말했다.

LS일렉트릭은 2014년부터 각 사업장 지역 저소득 소외계층 대상 방한복 전달, 한가위 명절 도시락 선물, 여름철 냉방용품, 겨울철 난방용품을 기부 등 각 계층과 시즌 맞춤형 지원 프로그램을 시행하고 있다.

지역사회, 시민단체와 연계해 도심 속 생태보존 및 환경문제 해결 활동인 'Let's Make Green with LS ELECTRIC', 어린이 후원 프로그램 'Let's Start Together with LS ELECTRIC' 등 사회공헌 캠페인을 연중 진행한다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

