부산과학고, 해외석학 초청 강연 개최 … 세계현미경학회 총회 실사단 부산 방문 맞춰

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산 금정구 부산과학고등학교가 오는 11일 오전 10시부터 11시 30분까지 본교 대강당에서 학생과 교원을 대상으로 ‘해외석학 초청 강연’을 개최한다.

강연은 내년 부산에서 개최될 ‘제20차 세계현미경학회 총회’ 실사단의 부산 방문에 맞춰 지역사회에 기여하기 위해 진행된다.

이날 로버트 싱클레어 미국 스탠포드대 교수가 나와 ‘From High School to Atoms to Science’를 주제로 강의하고 카주오 푸루야 일본 금속재료 기술연구소 박사가 나와 ‘The society of microscopy in the world’를 주제로 강의한다.

또 다양한 현미경의 발전사와 이를 이용한 최신 연구 동향도 소개한다.

정찬규 부산과학고교장은 “이번 강연으로 우리 학생들이 세계적인 과학자의 꿈을 갖고 꿈을 실현하기 위해 도전하는 삶을 살길 바란다”고 말했다.

