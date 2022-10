동명대 전자공학과 졸업 최혁진 씨, 일본 국립 규슈대학 조교수 임용

동명대학교 전자·의용공학부 졸업생 최혁진 씨. AD 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 동명대학교 전자·의용공학부를 졸업한 최혁진 씨가 일본 후쿠오카 소재 국립 규슈대학의 시스템정보과학부 조교수로 지난 10월 1일 임용됐다.

2018년 2월 부산대학교 전자공학과에서 공학석사 학위를 받은 최혁진 씨는 2022년 6월 일본 NAIST(나라첨단과학기술대학원대학) 첨단과학연구과에서 공학박사 학위를 받았다.

박사학위 논문은 ‘An Empirical Study of Joint Crowd Counting and Localization System based on Wireless Sensing and Machine Learning’이다.

최혁진 씨의 현재 관심 분야는 무선 센싱 기술과 머신러닝을 이용한 행동 인식 분야이다.

오는 11월 7일 최혁진 씨는 동명대 취업·지원프로그램 ‘선배특강’으로 모교를 방문해 후배들에게 특강을 진행할 예정이다.

