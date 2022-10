[포토]강남구 별마당 패션쇼 개최

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 조성명)가 1일 오후 5시 코엑스몰 별마당 도서관에서 패션쇼를 개최했다.

강남페스티벌의 프로그램인 이번 패션쇼는 ▲오프닝 ‘K-패션의 시작’ ▲ OLD, BUT NEW ▲ZERO WASTE ▲UP TO G 등 4개의 무대를 선보이며 K-컬처의 중심 강남을 알렸다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr

