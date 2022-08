[김맹녕의 골프영어회화] "윤이나와 오구(Wrong ball)"

윤이나는 오구 플레이에 대해 사과한 뒤 대회 출전을 중단했다. AD 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

골프는 신사운동이다. 감독도 없고 자신이 심판이다.

대회 중에는 마커(Marker)가 있지만 감시 범위는 한계가 있다. 골프에서 가장 나쁜 것은 다른 사람을 ‘속이는 일(Cheating)’이다. 스코틀랜드에서 골프를 시작할 때 반드시 명심해야 하는 행동 명령이 있다. "잘못된 볼(오구)을 치지 말라(Be careful not to play a wrong ball)"다. 윤이나(19)가 지난 6월 한국여자오픈 1라운드 15번홀에서 잘못된 볼로 플레이를 한 뒤 1개월이 지난 시점에서 자진신고한 것도 부정행위다.

골프 규칙 15-1에는 ‘플레이어는 티 샷한 공으로 반드시 홀 아웃을 해야 한다’고 돼 있다. 단 로스트 볼이나 OB(Out of bounds) 그리고 대체한 공은 예외다(Under Rule 15-1 of the standard Rules of Golf, a player must hole out with the ball he hits off the tee, except when the ball is lost, hit out of bounds or substituted). 만약 잘못된 볼을 쳤다면 플레이어는 다음 샷 전에 잘못을 선언해야 한다. 퍼팅 그린을 떠나기 전에 시정하지 않으면 실격이다.

스트로크 플레이에서는 잘못된 볼을 치면 2벌타다(In stroke play, when a competitor plays wrong ball he immediately has to take a two-stroke penalty). 전 세계 골프 규칙을 관장하는 미국골프협회(USGA)와 영국왕립골프협회(R&A)는 룰 위반 이후 숨기거나 속이는 행동을 하면 영구 출전 정지라는 중징계를 내린다. 모든 골퍼들은 잘못된 볼에 대한 경각심을 가져야 한다. 플레이 시 자기 공 여부를 확실히 숙지하고 이를 실천해야 한다.

A: Be careful not to play a wrong ball!(잘못된 볼을 치지 않도록 조심하세요!)

B: What is penalty for hitting wrong ball?(잘못된 볼 페널티는 어떻게 되죠?)

A: It is two strokes, and the correction must be made before the player tees off on the next hole(2벌타입니다. 수정은 다음 홀 티 샷 전에 잡아야 합니다).

B: Why do pro golfers cheat?(왜 프로 골퍼도 속이는 일을 할까요?)

A: One possible reason is that golfers have built up a reputation for how great they are at golf. Professional golf is no different(골퍼들은 골프를 통해 위대한 명성을 쌓고 싶어 합니다. 프로 골퍼도 예외는 아닙니다). 글=김맹녕 골프칼럼니스트

