[김맹녕의 골프영어회화] "퍼트의 in and out"

골퍼가 퍼팅 시 홀을 향해 정확한 힘으로 스트로크하면 약 46g의 공은 뉴톤의 중력 법칙(the law of gravity)에 따라 홀 안으로 떨어진다(If the ball is directed toward the center of the hole at the correct speed, it will fall into the hole by the law of gravity).

하지만 어떤 때는 공이 홀을 타고 빙그르 돌면서 홀 안으로 들어가고, 운이 없은 경우엔 공이 홀컵을 돌고 나오기(in and out)도 한다. 컵을 한바퀴 돌고 나온 공에 대해 한국에서는 속칭 "설거지하고 나온다", "냄비 닦고 나온다"고 한다. 외국 골퍼들은 "혀로 입술을 핥는다"라는 표현으로 립(lip)을 사용한다(It’s a lipout). "그의 버디 퍼트가 홀을 핥고 나왔다(His birdie putt lipped out of cup)."

"It lapped the hole"은 스코틀랜드 골퍼들이 자주 사용하는 문장이다. 이외에도 rim, ring, skirt, loop, spin이라는 동사를 쓴다. 참고로 전 세계 모든 골프장의 홀 규격은 ‘직경 108㎜(4.25인치)에 깊이 101.6㎜(4인치) 이상’으로 돼 있다. 직경 108mm의 홀 안에 ‘직경 42.67㎜(1.680인치) 이상, 무게 45.93g(1.620온스) 이하’의 골프공을 집어넣는 것이 골프의 기본 규정이다.

A: Tough luck! My ball lipped the cup(운도 없네! 내 공이 홀을 핥고 나왔네요).

B: Gosh, it was in and out! I thought you got it. Just a little too firm(이런, 들어갔다 나왔네요! 나는 들어갔다고 생각했는데요. 퍼팅이 좀 강했어요).

A: I missed two birdie attempts(두 차례나 버디 기회를 놓쳤네요).

B: Calm down! Even pros sometimes miss short putts under pressure(진정하세요! 프로도 심적 압박을 받으면 짧은 퍼트를 놓칩니다).

글·사진=김맹녕 골프칼럼니스트

