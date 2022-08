드라마 보면서 김밥 먹을 준비 완료!(feat.우영우)

어쩌다 보니 여대 근처 맛집?!

ENA 드라마 <이상한 변호사 우영우>가 인기리에 방영 중이다. 쫀쫀한 연출력과 배우들의 열연에 작품이 늘 화제가 되고 있는데, 덕분에 배우 박은빈(우영우 분)이 다녀간 맛집, 우영우 김밥, 벽화 등도 덩달아 관심이 높아지고 있다. 특히 이 드라마를 볼 때마다 침샘을 자극하는 음식이 있다. 자폐 스펙트럼을 가진 변호사 우영우가 가장 좋아하는 김밥이 그 주인공. 매번 ‘내일은 꼭 김밥을 먹어야지!’라고 다짐했지만, 아직까지도 제대로 먹지 못했다는 슬픈 이야기를 전하며… 오늘은 꼭 JMT 김밥을 포장하여 <이상한 변호사 우영우>를 보기로 다짐한다.

극 중 우영우는 “김밥은 믿음직스러워요. 재료를 한눈에 볼 수 있어 예상 밖의 식감이나 맛에 놀랄 일이 없습니다.”라고 말한 바 있다. 하지만! 가득 찬 속 재료에 놀라고, 생각지 못한 맛에 한 번 더 놀랄 수도 있으니 주의하도록.

한입소반

숙명여대를 본점을 시작으로 뜨거운 인기에 힘입어 압구정 갤러리아 백화점, 일산에도 자리 잡은 한입소반이다. 방송인 이영자가 언급한 이곳의 인기 메뉴는 ‘묵은지 참치 김밥’이다. 참기름이 듬뿍 발려져 있고, 그 위에는 깨를 듬뿍 뿌려 군침을 자아내는 비주얼이다. 아끼지 않은 속 재료 덕에 팔뚝만 한 김밥 크기를 자랑한다. 김밥의 꽃이라고 할 수 있는 단무지 대신 묵은지가 들어있어 새콤하면서도 아삭한 식감까지 즐길 수 있다.

좌표 : 서울 용산구 청파로 45길 3 1층

수아당

성신여대생들과 인근 주민들의 사랑을 듬뿍 받는 수아당은 김밥 종류만 약 30여 가지에 달하기에 선택지도 넓다. 그중 부드러운 계란 김밥에 더블 치즈를 추가한 ‘치란’의 인기가 상당히 좋다. 단순 체다 치즈가 아닌 노란 체다 치즈 소스를 넣어 오색찬란한 김밥의 비주얼은 군침을 자아내기 충분하다. 또, 일반 김밥이 아닌 밥 없는 저탄수 다이어트 용인 키토 김밥도 준비되어 있다. 김밥 외에도 커피와 논 커피 음료를 판매하고 있어 김밥과 함께하면 맛이 배가 된다.

좌표 : 서울 성북구 동소문로 20가길 33

든든김밥

이화인이라면 추억의 맛을 부르는 이화사랑을 분명 기억할 것이다. 이제는 이화여대생뿐만 아니라 많은 이의 배를 든든하게 채워줄 수 있는 든든김밥으로, 서대문구 남가좌동에 자리 잡았다. 참치 기름을 쏙 뺀 참치에 마요네즈를 더해 더욱 고소한 맛을 더한 ‘참치 김밥’이 인기가 좋다. 밥, 참치, 야채의 비율이 1 대 7 대 2 정도로 참치의 양이 어마어마하다. 마요네즈를 콕 찍거나 김밥 위로 뿌리면 고소함은 배가 되고, 추억 소환까지 완료★

좌표 : 서울특별시 서대문구 가재울미래로 2 DMC파크뷰자이 상가 403동 1층 103호

