한국의류산업학회 춘계학회 성료

도월희 전남대 교수 “패션산업 변화·미래 발전 촉진 계기 될 것”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] ㈔한국의류산업학회(회장 도월희·전남대 교수)가 최근 건국대 유비쿼터스정보기술연구원(UBITA)와 공동으로 ‘2022년 춘계학술대회’를 갖고, 패션산업계가 조우하게 될 메타버스 세상을 미리 살폈다.

KATRI와의 공동 주최로 열린 이번 학술대회는 ‘Evolution of Fashion NFTs in Metaverse’라는 주제로 게더타운(Gather.town) 메타버스 플랫폼에서 실시간 온라인으로 진행됐다.

이날 학술대회는 고려대 김형중 특임교수의 ‘DAO, NFT, Metaverse와 패션산업’ 라는 주제의 기조강연을 시작됐다.

특별포럼에서는 ▲㈜더스튜디오케이 홍혜진 대표의 ‘메타버스 시대의 디지털 패션에 대응하는 브랜드와 디자이너의 넥스트 레벨’ ▲㈜아임클라우드 이두식 대표의 ‘메타버스 공간에서의 패션, 전자상거래, 디지털아트, NFT 기술과 비즈니스의 융합’, 그리고 ▲㈜페임유니버스 홍지신 대표의 ‘Wear to Flex, Wear to Earn: Wearable NFT and its Non-fungible Impact on Metaverse and Reality’라는 주제 발표가 이어졌다.

또한, 한국의류시험연구원의 Size Korea 센터에서 마련한 특별세션에서는 ▲2022년 SIZE KOREA 메타버스 사업 운영 방향(KATRI 김선영 센터장) ▲실감형 아바타 생성을 통한 메타패션 구현(에이아이바(주) 김보민 대표)의 강연이 진행됐다.

본 행사에서는 패션마케팅, 패션디자인, 의복구성, 섬유과학, 헬스케어, 뷰티미용의 6개 분과에서 모두 120여 편에 이르는 포스터와 구두 논문 발표와 토론이 펼쳐졌다.

도월희 학회장은 “최근 글로벌 패션 산업은 패션-메타버스-NFT가 융합된 형태로의 변화가 진행되고 있어 디지털 패션에 대한 관심이 높아지는 있다.”며 “이번 학술대회가 NFTㆍ메타버스 융합플랫폼에 올라탄 패션산업의 새로운 변화와 미래 발전을 위한 촉진하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

