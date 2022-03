서울투자청-금감원, 싱가포르·홍콩 금융기관에 첫 투자유치 설명회

경쟁력 있는 우리 기업 해외 진출 지원

서울에서 일자리를 만들고 유지하는 외국인 투자기업에 인센티브도 강화

[아시아경제 임철영 기자] 서울투자청이 공식 출범 이후 첫 투자유치 설명회(‘Seoul, Your Next Financial Hub’)를 싱가포르와 홍콩 금융기관을 대상으로 오는 31일 금융감독원과 공동으로 개최한다고 30일 밝혔다.

이번 투자설명회는 싱가포르와 홍콩 지역의 자산운용사와 은행, 벤처 캐피탈(VC) 및 핀테크 기업 등 20여 개사를 대상으로 온라인으로 진행되며 금융기관의 성격과 분야별로 세션을 나누어 맞춤형 상담이 진행된다. 서울투자청은 ‘서울국제금융오피스’와 ‘서울핀테크랩’ 운영 등 지원정책과 여의도 금융특구 지정 계획 등 규제혁신 전략을 집중 홍보하고, 금융감독원은 해외 금융기관이 가장 관심을 가지는 규제정책에 대해 현장에서 궁금증을 해소할 계획이다.

또한 서울시는 일자리를 만들고 앞으로도 고용을 유지하는 외국인 투자기업에 대해 기업당 최대 1억원의 고용?교육훈련 보조금을 지원한다. 서울시 지정 8대 신성장동력산업인 IT융합, 디지털콘텐츠산업, 녹색산업, 비즈니스서비스업, 패션·디자인, 금융업, 관광컨벤션, 바이오메디컬에 투자한 외국인 투자기업이거나 서울시와 투자 양해각서를 체결하고 서울에 진출한 외국인 투자기업이면 보조금 신청이 가능하다.

보조금 신청을 원하는 외국인 투자기업은 5월 20일까지 서울시 금융투자과로 방문 또는 우편으로 접수할 수 있으며, 담당자 이메일을 통해 신청 가능하다.

코로나 이후 3년 만에 재개되는 오프라인 해외 투자유치설명회 참가 지원도 서울투자청이 담당한다. 올해 상반기에는 세계 최대 바이오·의료 분야 박람회인 ‘바이오 USA’와 테크계의 올림픽으로 불리는 북미 대표 테크 컨퍼런스 ‘콜리전(collision 2022)’에 서울의 유망 기업 10개 사를 선발해 해외투자자에 소개한다. 서울투자청은 글로벌시장 진출 및 해외투자 유치를 희망하는 서울기업을 벤처캐피털(VC), 서울 소재 산업 특구 내 유관기관 추천 등 공모 과정을 통해 최종 10개사를 선정 지원할 계획이다.

한편 365일 24시간 투자상담이 가능한 ‘서울투자청 영문 챗봇 서비스’가 4월 말부터 가동된다. 서울투자청 주요 고객이 외국기업·투자자인 만큼 해외에서 시차에 따른 지연이나 불편 없이 전문적인 투자 상담이 가능할 것으로 기대된다.

배현숙 서울시 신성장산업기획관은 “서울투자청이 서울에서 비즈니스를 희망하는 외국기업·투자자가 가장 먼저 상담하는 창구로 자리매김해, 시장탐색에서 투자활동(법인설립), 사후관리까지 전 과정을 원스톱 밀착 지원하는 비즈니스 파트너가 되겠다”고 말했다.

