장병규 의장, 크래프톤 주식 100억원치 추가 매입…2주간 200억원 규모

[아시아경제 이승진 기자] 장병규 크래프톤 의장이 100억원 규모의 크래프톤 주식을 추가로 사들이며 주주가치 제고에 나섰다.

28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 장병규 의장은 지난 22일부터 25일까지 4거래일에 걸쳐 크래프톤 주식 3만5287주를 사들였다. 취득단가는 27만4419원~28만7817원으로, 장내매수 방식으로 사들인 주식의 총 매입 규모는 100억60만원 수준이다.

앞서 장 의장은 지난 17일과 18일에도 100억원 규모의 크래프톤 주식을 사들인 바 있다. 최근 2주간 장 의장은 200억원 규모의 주식을 사들인 셈이다.

앞서 장 의장은 지난 10일 진행된 4분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 자사주 매입을 예고한 바 있다. 그는 "최근 글로벌 거시경제 흐름이 주식에 영향끼쳤음을 고려해도 크래프톤이 준비하고 있는 다양한 시도와 사업 확장성을 고려할 때 최근 주가가 중장기적으로 저평가됐다고 판단한다"면서 "크래프톤 주식을 일정 부분 매입할 예정이며 추후 공시할 것이다"고 말했다.

아울러 크래프톤은 이달 10일 인수한 게임 개발사 '5민랩'의 임직원이 크래프톤 주식 33억원을 매입했다고 함께 공시했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr