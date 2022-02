[아시아경제 이정윤 기자] 오스템 오스템 031510 | 코스닥 증권정보 현재가 2,045 전일대비 25 등락률 +1.24% 거래량 33,679 전일가 2,020 2022.02.28 14:17 장중(20분지연) 관련기사 오스템, 1주당 20원 현금배당 결정오스템임플란트 횡령범, 아버지 장례식 참석 못해…구속 집행정지 불허모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 은 지난해 연결기준 영업이익이 전년 대비 99.7% 하락한 2131만원으로 집계됐다고 28일 공시했다.

매출액은 11.3% 하락한 1136억5088만원, 당기순손실은 110억2489만원으로 적자전환했다고 공시했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr