방위사업청 새 위치 창원시가 딱! … 허성무 시장, 세계 최고 첨단방산 클러스터 만들자

거제 조선·해양,사천 항공우주 클러스터 연계

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남 창원시 허성무 시장이 제20대 대선후보 공약으로 제기되는 공공기관 이전 공약과 관련해 “방위사업청 이전 최적지는 경남 창원시”라고 28일 의견을 밝혔다.

허 시장은 “국내 최대 방산 집적도시이자, 국내 최초로 방산혁신클러스터 시범사업에 선정돼 지역 방위산업 생태계를 혁신적으로 조성 중인 창원시야말로 방산 메카이자 선도 도시”라며 방위사업청의 창원 이전 필요성을 강조했다.

시는 국가 지정 방산업체 85개 중 20%인 17개 사가 창원에 있고 2020년 기준 국내 방산 매출액 15조4000억원의 27.3%인 4조2000억원, 방산 수출액 1조8000억원의 33.5%인 6000억원을 차지해 국가 방위산업 경쟁력이 가장 우수하다고 주장했다.

경남국방벤처센터, 국방기술품질원 기동화력 센터, 국방과학연구소 해양기술연구원·기동 시험장, 육·해군정비창, 재료연구원, 전기연구원, 경남테크노파크, 창원산업진흥원 등 방위산업 관련 연구 기반시설도 자리하고 있다고 전했다.

국내 최대 방위산업 체계기업인 한화디펜스를 비롯한 현대로템, 한화에어로스페이스, 현대위아, S&T 중공업, STX엔진 등 현장의 방산 대·중·소기업이 공존·집적하며 연구개발과 생산이 함께 이뤄지고 있다고 피력했다.

경남 창원 방산 혁신클러스터와 인근의 거제시 조선·해양 클러스터, 사천시 항공우주 클러스터와 융합한 방위산업 클러스터 구축으로 첨단무기 수출산업화를 이뤄 국가 경제 신성장 동력을 확보하기에 유리하다고 했다.

허 시장은 방위사업청이 창원으로 이전하면 ▲방위산업의 수출산업화를 통한 지역업체 낙수효과 증가 ▲방산 관련 지역특화형 소재·부품·장비와 뿌리산업 동반성장으로 일자리 창출 효과를 강조했다.

▲방위사업청 소재에 따른 지역 방산 기업의 편의성 및 자부심 제고 ▲방산 혁신클러스터 시범사업 성과 전국 확산 ▲수도권 중심의 1차 공공기관 이전한계 극복과 국가 균형발전 기대 ▲인구 유입 및 우수 인재 영입으로 지역 경쟁력을 강화와 도시인지도 제고 등의 효과가 있다고 목소리를 높였다.

허성무 시장은 “세계 최고 수준의 첨단방위산업 클러스터 구축으로 국방 첨단화와 수출산업화 달성이 가능할 것”이라며 “신성장 동력을 확보하고 글로벌 방산기업 경쟁력을 높이며 지역이 균형적으로 발전하려면 방위사업청의 창원 이전이 필요하다”라고 말했다.

