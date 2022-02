[인사] 한국작가회의 신임 이사장에 윤정모 소설가

[아시아경제 서믿음 기자] 사단법인 한국작가회의는 지난 26일 경의선 책거리 2층 공간산책에서 제35차 정기총회를 개최했다. 윤정모 소설가와 박관서 시인이 제21대 이사장과 사무총장으로 각각 선출됐다. 임기는 3년이다.

윤정모 소설가는 1968년 장편 ‘무늬져 부는 바람’을 펴내며 작품 활동 시작했고, 1981년 여성중앙 중편 공모에 ‘바람벽의 딸들’이 당선됐다. 작가회의 상임이사(1990~1992), 자유실천위원장(1993~1994), 양심수후원회 부회장(1990~1994) 등을 지냈다.

1988년 작품 ‘빛’으로 신동엽창작기금을, 1993년 장편 ‘들’로 단재문학상을, 1996년 장편 ‘나비의 꿈’으로 서라벌 문학상을 수상했다.

박관서 시인은 1996년 계간 ‘삶 사회 그리고 문학’ 신인추천으로 작품 활동 시작했고, 한국작가회의 광주전남지회 지회장 등을 역임했다. 제1·2회 아시아문학페스티벌 자문위원, 계간 ‘푸른사상’ 편집위원 등을 지냈다. 현재 계간 ‘시와 사람’ 편집위원으로 활동 중이다. 1997년 제7회 윤상원문학상을 수상했다.

