[아시아경제 이정윤 기자] 베뉴지 베뉴지 019010 | 코스닥 증권정보 현재가 2,065 전일대비 10 등락률 -0.48% 거래량 14,719 전일가 2,075 2022.02.28 13:00 장중(20분지연) 관련기사 베뉴지, 650억원 규모 토지 양도【전문가의견】 전기차 보조금 늘어난다...'2차전지 관련주' 미소 활짝 그랜드백화점 거래 정지, 15일 해제 close 는 연결 기준 지난해 영업이익이 전년 대비 24% 감소한 29억원으로 집계됐다고 28일 공시했다.

매출액은 4% 늘어난 509억원, 당기순이익은 458억원으로 전년보다 349% 상승했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr